Hija del cantante Yeison Jiménez conmovió al revelar uno de los últimos deseos de su papá

La arena Movistar de Bogotá fue testigo, este 14 de enero, de uno de los momentos más emotivos que ha vivido la música popular en Colombia.

Allí se llevó a cabo el homenaje póstumo a Yeison Jiménez, el reconocido cantante que falleció el pasado 10 de enero tras un accidente aéreo en zona rural de Paipa, Boyacá, junto a cinco personas más.

Hija de Yeison Jiménez junto a su abuelita. (Yeison Jiménez/Yeison Jiménez)

Seguidores, familiares, amigos y colegas llegaron al recinto para despedir al artista que marcó a una generación con sus canciones. Entre los muchos momentos que se vivieron, hubo uno que tocó profundamente el corazón de los asistentes: la intervención de Thaliana, la hija de siete años del cantante.

LEA MÁS: Los últimos segundos: video de cámara de seguridad muestra cómo cayó la avioneta de Yeison Jiménez

Según el medio Infobae, la niña subió al escenario vestida con una camisa blanca, tomó el micrófono y, desde el centro del escenario, se dirigió al público que llenaba por completo el lugar. El recinto quedó en absoluto silencio mientras ella compartía un mensaje que, según explicó, reflejaba uno de los deseos más importantes de su papá.

LEA MÁS: A Jair Cruz lo siguen las noticias: sale de Venezuela y llega a Colombia cuando se dio la muerte de Yeison Jiménez

“Quiero decirles algo a grandes y chiquitos: agradezcan mucho por sus papás, porque ellos dieron todo, lucharon por ustedes y les dieron lo mejor. Y les voy a contar un sueño que tenía mi papá”, dijo la menor con una serenidad que conmovió a todos.

Yeison Jiménez y su familia. foto: El Tiempo Colombia (Yeison Jiménez /la teja)

Durante sus palabras, Thaliana recordó conversaciones que tuvo con Jiménez antes de su fallecimiento y habló de lo que él consideraba verdaderamente importante en la vida.

“El sueño de mi papá era vernos crecer y no lo pudo hacer aquí, pero sé que lo podrá hacer desde el cielito. Yo hablé con mi papá y lo único que él quería era que oraran mucho por él. Eso era todo lo que quería, nada más”, expresó.

La niña también dejó una reflexión que tocó fibras profundas entre los asistentes:“Hay que entender algo, y es que papá no es solo el que da la vida, sino el que guía”.

Antes de bajarse del escenario, Thaliana hizo una última petición que arrancó aplausos y lágrimas:“Por favor, denle un aplauso a mi mamá”, dijo, cerrando uno de los momentos más conmovedores del homenaje a Yeison Jiménez.