Los últimos segundos: video de cámara de seguridad muestra cómo cayó la avioneta de Yeison Jiménez

Una cámara de seguridad de una finca cercana registró el instante en que la aeronave se precipitó a tierra en Paipa, Boyacá, causando la muerte del cantante y su equipo.

Por Hillary Chinchilla Marín y El Tiempo / Colombia / GDA

Un nuevo video captado por una cámara de seguridad reveló el momento exacto en que cayó la avioneta en la que viajaban el cantante colombiano Yeison Jiménez y varios miembros de su equipo, accidente ocurrido el 10 de enero en el municipio de Paipa, Boyacá, y que dejó seis personas fallecidas.

El material audiovisual fue grabado en una finca ubicada entre Paipa y Duitama, a aproximadamente 150 metros del punto de impacto.

En las imágenes se observa cómo la aeronave desciende abruptamente y, segundos después, se produce una explosión seguida de un incendio.

Testimonio y detalles del registro

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez (Billboard/Captura)

El video fue divulgado en TikTok por el usuario @niconino09, propietario del predio donde se encuentran las cámaras. Según explicó, las imágenes corresponden, aproximadamente, a las 4:10 de la tarde, pocos minutos después del despegue.

“Encontramos en nuestras cámaras los videos del momento exacto donde la avioneta cae y dos o tres segundos después ocurre la explosión”, señaló el dueño de la finca, quien indicó que decidió compartir el registro para mostrar el último recorrido de la aeronave.

En el mismo clip, el encargado del lugar relató que observó fallas en el motor antes del impacto. “Vi cuando la avioneta venía por acá, se le apagó el motor, luego volvió a prender y más adelante se apagó otra vez, y ya después cayó”, afirmó. Esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de la investigación en curso.

Investigación sigue en curso

El accidente dejó como saldo la muerte de Yeison Jiménez, el capitán Fernando Torres y los jóvenes Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jéfferson Osorio y Weisman Mora.

El director de la Defensa Civil de Duitama, Thomas Cerón, confirmó que al llegar al sitio del siniestro poco se pudo hacer, ya que los cuerpos estaban completamente incinerados, lo que indica que la muerte fue inmediata.

Por su parte, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, aseguró que la aeronave sí logró despegar, tuvo un desplazamiento corto, realizó un viraje y luego se produjo la colisión. El vuelo duró entre tres y cinco minutos y recorrió menos de una milla.

Las autoridades indicaron que la avioneta contaba con los certificados requeridos, pero recalcaron que aún no se han determinado las causas del accidente.

Yeison Jiménez,
Yeison Jiménez, (el tiempo colom/medios colombianos)

Nota realizada con ayuda de IA

