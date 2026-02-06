Buen día estrena sección de farándula y suma a su equipo a una nueva presentadora

Buen día, de Teletica, tendrá ahora una nueva sección todos los viernes. (Teletica/Facebook)

El programa matutino Buen Día, de Teletica, decidió estrenar este viernes su nueva sección enfocada en farándula y, además, presentó a la periodista encargada de desarrollarla.

Se trata de la periodista Raquel Chaves, quien estará encargada de presentar las noticias de espectáculos nacionales e internacionales todos los viernes.

En su debut, la joven reportera explicó que esta nueva sección estará enfocada en comentar, analizar y conversar sobre los principales acontecimientos del mundo del entretenimiento.

“Vamos a comentar algunas de las noticias que han surgido en los últimos días y a opinar sobre ellas”, señaló Chaves durante su primera aparición.

La joven Raquel Chaves es la nueva periodista de Buen día y su sección será todos los viernes. (Instagram/La Nación)

Chaves se incorporó al equipo periodístico de Buen día en noviembre de 2025 y, aunque ha tenido distintas coberturas, hasta ahora es que su cara empezará a verse más seguido en la pantalla.

Además de ser periodista, es productora audiovisual, lo que aporta una visión integral al nuevo segmento de la revista matutina.