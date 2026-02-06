Farándula

Buen día estrena sección de farándula y suma a su equipo a una nueva presentadora

Una cara nueva se sumó al equipo de Buen día

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Elenco de Buen día, Teletica
Buen día, de Teletica, tendrá ahora una nueva sección todos los viernes. (Teletica/Facebook)

El programa matutino Buen Día, de Teletica, decidió estrenar este viernes su nueva sección enfocada en farándula y, además, presentó a la periodista encargada de desarrollarla.

Se trata de la periodista Raquel Chaves, quien estará encargada de presentar las noticias de espectáculos nacionales e internacionales todos los viernes.

LEA MÁS: Ítalo Marenco enfrenta un febrero cargado de emociones y esta es la razón

En su debut, la joven reportera explicó que esta nueva sección estará enfocada en comentar, analizar y conversar sobre los principales acontecimientos del mundo del entretenimiento.

“Vamos a comentar algunas de las noticias que han surgido en los últimos días y a opinar sobre ellas”, señaló Chaves durante su primera aparición.

Raquel Chaves Buen día
La joven Raquel Chaves es la nueva periodista de Buen día y su sección será todos los viernes. (Instagram/La Nación)

Chaves se incorporó al equipo periodístico de Buen día en noviembre de 2025 y, aunque ha tenido distintas coberturas, hasta ahora es que su cara empezará a verse más seguido en la pantalla.

LEA MÁS: Carolina Monge, de Buen día, comparte emotiva reflexión tras el nacimiento prematuro de su hija

Además de ser periodista, es productora audiovisual, lo que aporta una visión integral al nuevo segmento de la revista matutina.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Buen díasección Buen díaRaquel Chaves Buen díaTeletica
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.