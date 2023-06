Mamá de Douglas Sánchez nos contó varios secretos de su hijo

Douglas Sánchez llevó a su mamá Grace Jiménez al lanzamiento del nuevo canal ¡Opa!. (Rafael Pacheco Granados)

Doña Grace Jiménez Ruiz es considerada por muchas admiradoras de Douglas Sánchez como la suegra más deseada de Costa Rica.

Ella fue la invitada de honor del periodista en el lanzamiento oficial del nuevo canal ¡Opa!, donde Douglas será el director del noticiero Central Noticias.

Esta tibaseña nos soltó uno que otro secreto de su hijo y para empezar dijo estar más que orgullosa de verlo triunfar de esa manera al intentar sacar adelante una televisora desde cero.

“Lo he visto preocupado, nervioso, pero yo le digo que tenga fe en Dios y que el Espíritu Santo lo va a guiar, siempre le digo que para atrás nunca y que él puede, aunque también es un poquito reservado con lo que siente en sus adentros”, dijo doña Grace.

Ella confesó que Douglas siempre fue muy inteligente y decidido desde pequeño, tanto así que cuando entró al kínder no duró ni dos semanas porque al ver sus habilidades, las maestras lo pasaron de una a primero.

“Desde muy chiquito fue hiperactivo, con decirle que fue al kínder y después me dijo: ‘no voy más, ahí no se hace nada’, porque a él siempre le ha gustado estar donde hay trabajo y es muy exigente. Gracias a Dios no tuve problema cuando me lo pasaron a la escuela, yo le digo que ya traía el chip de la inteligencia”, contó.

El periodista siempre estuvo pendiente de su mamá y de que la pasara bien en el evento. (Rafael Pacheco Granados)

Doña Grace, además, nos confesó que Douglas nunca le ha dado dolores de cabeza y que, aunque ya vive solo, siempre llega a desayunar con ella todos los días, porque “no le pueden hacer falta sus huevitos a la ranchera”.

“Él no sale de mi casa sin recibir mi bendición”, agregó.

En cuanto a tener un hijo tan piropeado contó que muchas veces no pueden salir a comer tranquilos, porque nunca falta una mujer que se les acerque para saludarlo.

“Vieras lo que yo sudo porque donde quiera que llegue me dicen que yo soy la suegra que desea tener, me halaga mucho que la gente lo ame”, agregó.