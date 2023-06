¡Opa! oficializa su llegada a la televisión con muchas caras nuevas y otras que vuelven al ruedo

Douglas Sánchez y el empresario Carlos Valenciano son los encargados del canal ¡Opa! (Rafael Pacheco Granados)

El nuevo canal ¡Opa! oficializó su llegada a la televisión a partir del próximo 10 de julio.

Este jueves se llevó a cabo el lanzamiento de esta nueva televisora, cuya frecuencia estará en el 38, a través de un evento liderado por el periodista Douglas Sánchez y el empresario Carlos Valenciano, dueño de la empresa.

Para Douglas este es el proyecto profesional más importante a nivel personal y, según nos contó, se levantó desde muy temprano con la mejor actitud para ver nacer a su “bebé”, luego de tantos meses de trabajo previo.

El director de ¡Opa! señaló que ellos no solo serán un canal, sino también un medio de enlace a través de redes sociales y su aplicación.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, conversa con Cristiana Nassar en el lanzamiento de ¡Opa!

Además, adelantó que el 99% de su programación será producción nacional y también revivirán algunos formatos de hace 40 años.

“Este es un proyecto que le estamos metiendo mucho corazón, mucha cabeza y yo, particularmente, me siento muy contento porque este bebé no se hace solo, se hace con un gran equipo de gente. Lo bonito es que hemos podido traer gente de canal 42, por ejemplo, entonces hay mucha satisfacción”, dijo antes de iniciar la presentación oficial.

“Central noticias” será el nombre de su noticiero, con una edición estelar a las 8 de la noche y cuyo equipo periodístico son en su mayoría caras nuevas.

Algunos de los nuevos programas que también darán será “Tercer tiempo”, dirigido por el exfutbolista Hernán Medford, quien nos adelantó que estará en la pantalla de lunes a viernes a las 7 de la noche.

El también entrenador nos contó que decidió decirle sí a este nuevo canal porque le gustó la propuesta y porque a él le encanta hablar de fútbol.

Verónica González llenando de belleza la actividad.

“Hay gente que dice: ‘¿pero usted es entrenador?’, pero es que yo no puedo esperar, yo tengo que trabajar, me están ofreciendo un trabajo bonito y por qué no. Claro, uno no descarta volver a las canchas, eso está claro, pero mi prioridad ahorita es ésta.

“En’ Tercer tiempo’ vamos a hablar de fútbol y podrán decir: ‘más de lo mismo’, es de lo mismo, pero recuerden que uno sabe del tema y la idea es que esté rodeado con gente que sabe del tema y que la gente cuando nos vea diga: ‘estoy aprendiendo de fútbol’”, dijo el exfutbolista.

Otro de los programas será “Equilibrio” de la psicóloga Yaxún Víquez, así como “No tan Cristiana” de la presentadora Cristiana Nassar, quien además estará acompañada de su hija Nayad Nassar y de la humorista Mila Montero.

Además, se dio a conocer que Verónica González los entretendrá con su espacio “Divazzz” y que Douglas Sánchez regresa con su programa de entrevistas “Íntimo”.

Otra de las grandes sorpresas es el regreso de Johanna Ortiz, la exIntrusa, quien estará en un espacio enfocado en la familia y temas de hogar.