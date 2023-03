Mamá de Keyla: “Cuando uno piensa que la vida está perfecta, se viene algo que no espera”

Kattya Granados ha sido chineada por Keyla Sánchez. Instagram

Doña Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, contó en sus redes sociales que tuvo que ser operada en los últimos días.

La bella señora dio a conocer que el año anterior se hizo unos exámenes de todo, para detectar cualquier mal en su cuerpo, y aparecieron “cositas” que la hicieron pasar casi que de emergencia por el quirófano.

“Por una situación de menopausia, me hice un chequeo con una endocrinóloga, y de ahí salieron varias cuestioncitas, me operaron un día de estos. Estoy superbién, tomando muchos medicamentos, pero me ha ido tan bien que solo puedo darle gracias a Dios, por eso ustedes dirán que yo no he pasado por esto o el otro y yo les digo que yo he pasado por todo y cuando uno piensa que la vida está perfecta, se viene algo que no espera”, contó.

Afirmó que si bien está bajo cuidados y tratamientos médicos, no es de las que le gusta dar lástima y tiene toda la actitud necesaria para salir adelante después de ese sustillo que se llevó.

“Estoy muy bien, no hay nada malo ni peligroso, porque todo se vio a tiempo, gracias a Dios”, aseguró la ramonense.

Doña Kattya ha estado bien cuidada por su hija Keyla, quien según contó la ha chineado bastante en los últimos días.

Esperamos que se recupere pronto.