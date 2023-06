Mamá de Keyla Sánchez hace venta de garaje, pide respeto y explica por qué no regala las cosas

Kattya Granados disfruta mucho la moda y el buen vestir. (Instagram)

El comercio en línea está bastante de moda, sino que lo diga doña Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, quien aprovechó las ventajas de las redes sociales para hacer una venta de garaje que inició la tarde de este viernes.

Granados se puso a acomodar su clóset y encontró muchas cosas que ya no usa o que nunca usó (dijo que había hasta ropa sin estrenar) y por eso decidió sacarlas para ponerlas a la venta a muy buenos precios y que así sean de provecho para otras personas.

La mamita de la presentadora de Teletica hasta bromeó con que iba a poner en venta a su marido, el ginecólogo Luis Fernando Sánchez, pero luego se arrepintió.

Blusas a tres rojitos puso a la venta doña Kattya Granados. (Instagram)

“Lo que pasa es que estoy acomodando, estoy sacando cositas mías, voy a vender, yo creo que de todo, hasta el marido es capaz, no, ese no, no mejor no”, afirmó Granados en medio de una risilla picarona.

Eso sí, doña Kattya, a quien le gusta mucho la moda y la ropa de marca, hizo una petición a sus seguidores: respetar su decisión de vender y no regalar las cositas. De hecho, ella tomó unos segundos para explicar por qué las vendía y no las daba a la caridad.

“Les voy a pedir un favor especial, si ustedes no comparten mi forma de ser o de mi familia, les voy a pedir que las respeten porque la gente a veces me dice: ‘doña Kattya, ¿por qué no las regala? Sí, yo a veces regalo muchas cositas y la gente que las recibe lo sabe, lo que pasa es que también no hay que dar todo el pescado, sino que hay que aprender y enseñar a pescar, eso lo dice la Palabra de Dios”, expresó la señora.

Cinco blusas fue lo primero que puso a la venta la mamita de Key, Kattya Granados. (Instagram)

Granados explicó que con eso quiere decir que ella va a vender las cositas para recoger una plata y así bendecir a otra persona. “Esa es la intención o la idea de esta venta en línea y así yo me voy haciendo campito (en su clóset), por eso es que lo vendo a precios cómodos”, agregó.

Cinco blusas a tres rojitos cada una fueron las primeras prendas que doña Kattya puso a la venta desde su cuenta en Instagram.

Kattya Granados anuncia venta de garaje

Ella dijo que subirá a partir de este viernes más cositas, por lo que si hay alguien interesado en alguna blusa de marquilla, puede revisar lo que la mamá de Keylita tiene a la venta; no vaya a ser que se tope con una sorpresa y se encuentre por ahí hasta los famosos lentes Dolce & Gabbana a un precio de ganga o alguna fajita Gucci o Carolina Herrera. Uno nunca sabe.