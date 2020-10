No, yo no lo he visto así. Sí me han ofrecido, hay gente que me pregunta que cuánto les cobraría, pero yo como no me dedico a esto, por razones obvias, no podría comprometerme porque sé que pasaría mucho estrés, ya mi trabajo me genera eso y prefiero no hacerlo. Trato de ayudar, los emprendedores me escriben mucho, hay marcas fuertes que me buscan, pero yo pienso en ayudar, porque si Dios me bendice, yo tengo que bendecir de alguna forma, de hecho tengo un plan muy bonito en mente para aprovechar este momento.