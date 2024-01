Mamá de Keyla Sánchez ya descubrió por qué se ha sentido tan enferma

Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, sigue en su lucha contra el cáncer. Instagram

Hace unos días la mamá de la presentadora Keyla Sánchez contó, en su cuenta de Instagram, que estaba muy enferma y que no sabía la razón.

Doña Kattya Granados ya logró entender por qué se sentía tan cansada, sin ánimos de levantarse; es decir, sin energía.

A inicios de año, además, tuvo una infección de riñones, después gripe y sinusitis, razón por la cual tuvo que hacerse más exámenes médicos.

Según contó, los doctores determinaron que el tratamiento que está tomando contra el cáncer de seno le está generando efectos secundarios muy fuertes, por eso tuvieron que suspendérselo.

“A mí me lo suspendieron (el tratamiento) por tres semanas, no fue que me lo quitaron, fue que me lo suspendieron, para ver si mejoraba de los efectos secundarios que tenía, para ver si era el tratamiento u otra cosa me decía la doctora, pero confirmado, no es embarazo es el tratamiento”, dijo.

Ella explicó que uno de los efectos más fuertes es “el cansancio extremo, es un cansancio que no se puede explicar”, pero que, sin embargo, ha sacado las fuerzas necesarias para seguir adelante y no dejarse vencer.

En marzo del año pasado a la mamá de la ramonense le detectaron cáncer y desde entonces se ha mantenido positiva y contando en sus redes sociales cómo la va tratando la enfermedad.