Mamá de Keyla Sánchez ya empezó con su campaña anti Halloween y pidió hacer un alto a la celebración

Kattya Granados y su hija Keyla Sánchez.

Cada vez que se inicia el mes de octubre la mamá de Keyla Sánchez alza la voz para pedirle a la gente, en especial a los jóvenes, que no celebren Halloween.

Ella siempre ha hecho una campaña anti-Halloween en sus redes sociales y este 2024 no fue la excepción.

Apenas y arrancaban las primeras horas de este 1° de octubre cuando doña Kattya Granados agarró su celular para hablar del tema y recordar que no le gusta dicha celebración, porque para ella tiene “una connotación diabólica”.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez confesó por qué está tan alejada de las redes sociales

“Tengo muchos años de hablar de este tema y, en este mes precisamente, porque no lo comparto, porque no es de Dios, porque no es una tradición nuestra. Detrás de ella hay toda una connotación diabólica, satánica. Eso viene desde Irlandia, entonces ahí poquito a poco yo iré hablando de eso, pero las sectas satánicas se preparan para este mes; o sea, todo el año se han preparado para este 31 de octubre, día de Halloween, es un día tenebroso y detrás de eso hay toda una red de mentira, toda una red tenebrosa, espantosa”, mencionó.

Katty Granados inició su campaña anti Halloween

LEA MÁS: Keyla Sánchez confesó por primera vez lo que pasó entre ella y Yiyo Alfaro

La mamá de la expresentadora de Teletica le pidió a la gente que celebra y se disfraza para dicha fecha que ponga un “alto” y evite hacerlo porque atrae cosas malas a la vida.

Además, los motivó para que mejor celebren el día de la mascarada o alguna otra tradición costarricense.

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez explota como nunca antes y con mucha razón por este motivo