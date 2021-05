“Luis Aguilé me invitó a participar en un musical donde había que cantar y actuar, por lo que salí derrochando todo el talento (carcajadas). El espectáculo fue tan exitoso que estuvo en cartela más de seis meses y la presentamos por todo Centroamérica. Yo viajaba para estar con mis hijas durante un día y me devolvía al país donde estuviera en cartelera el musical para estar el resto de la semana, en ese tiempo tenía a mi mamita con vida y ella me las cuidaba”, recordó.