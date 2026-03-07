“Manda huevo” lo que le hicieron al locutor Richard Villalobos

¡Manda huevo! es el programa radial de humor que se transmite en radio Centro cada mañana. (redes/Facebook)

“¡Manda huevo!”, dirían algunos al conocer lo que pasó con el locutor Richard Villalobos, quien recientemente dejó de formar parte del programa humorístico Manda Huevo, que se transmite en las mañanas por Radio Centro 96.3 FM..

El animador contó que no logró llegar a un acuerdo con el animador Allan Conejo para continuar en el espacio, por lo que finalmente se tomó la decisión de separarlo del proyecto.

Según explicó Villalobos, en los últimos meses el programa había venido experimentando varios cambios, tanto en su formato como en la participación de algunos integrantes del equipo.

LEA MÁS: Locutor y miembro del programa humorístico ¡Manda huevo! está internado en el hospital

“La semana pasada la dirección del programa decide separarme porque no llegamos a un buen acuerdo, tanto económico como de horarios, ya que anteriormente se me había reducido la cantidad de días en el espacio para darle participación a uno de los locutores de programación regular de la radio”, comentó.

Richard agregó que se venían haciendo constantes modificaciones con la entrada y salida de personas, lo que también influyó en su salida.

“Han ido ingresando y saliendo personas y el formato también ha tenido ajustes. Creo que no me ajusto a lo que ellos buscan en esta nueva etapa y se respeta totalmente”, dijo.

Locutor Richard Villalobos se incorpora al equipo de la nueva radio Puntarenas. (Cortesía/Cortesía)

A pesar de la situación, Villalobos aseguró sentirse agradecido con la emisora y con quienes le dieron la oportunidad de formar parte del espacio.

“Estoy muy agradecido primero con la familia Hernández y con todos los oyentes de Radio Centro, que es una gran emisora. También con mis compañeros del programa y producción por haberme dado la oportunidad”, agregó.

Nueva emisora

Pero, como suele pasar en el mundo de la radio, cuando una puerta se cierra, otra se abre casi de inmediato.

El propio Villalobos contó que ese mismo día conversó con el reconocido radiodifusor José Bustos, propietario de Radio Puntarenas, quien decidió darle una nueva oportunidad en su emisora.

“Ese mismo día hablé con don José Bustos, a quien admiro mucho por su trayectoria en la radio. Le conté lo sucedido y decidió abrirme las puertas en esta gran familia”, relató.

La nueva radio Puntarenas tiene cuatro meses de estar al aire. (Cortesía/Cortesía)

De esta manera, el locutor arrancará una nueva etapa profesional a partir del próximo lunes 9 de marzo en la 91.9 FM, donde estrenará su propio espacio.

El programa se llamará Ruta 919 y se transmitirá de lunes a viernes de 6 p.m. a 7 p.m., con un formato enfocado en reportes de tránsito, saludos y complacencias musicales, pensado para acompañar a los oyentes en medio de las presas de la tarde.

“Es un programa para que el oyente se sienta acompañado en las presas tan difíciles de nuestro país”, explicó.

Después de ese horario también continuará al aire como parte de la programación nocturna de la emisora.

El locutor Richard Villalobos llega a radio Puntarenas con un nuevo programa en las tardes. (Cortesía/Cortesía)

Villalobos asegura que recibe esta oportunidad con mucha ilusión y agradecimiento, especialmente por poder compartir con figuras de amplia trayectoria en la radio nacional como Mauricio Calderón, Alex Morales, Johnny “El Chaparro” Cruz y Richard Bustos, bajo la dirección de José Bustos Contreras, quien suma más de 50 años de carrera en la radiodifusión.

“Estoy muy feliz por esta nueva oportunidad que llega gracias a Dios. La radio siempre ha sido un sueño de niño y el cariño de los oyentes me motiva a seguir adelante”, concluyó.