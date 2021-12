Manuel Fresno irá a ¿Quién quiere ser millonario?: “Se me bajó la presión cuando me dijeron”

Manuel Fresno está nervioso pero confiado en que le irá bien. Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Un señorón de la televisión de nuestro país estará en ¿Quién quiere ser millonario? este martes.

No hablamos de Ignacio Santos (quien también lo es), sino de don Manuel Fresno, el recordado presentador del espacio La rueda de la fortuna.

Don Manuel fue invitado por la producción del programa de Teletica para dar cierre a la sexta temporada del formato, que regresó este año y fue un éxito durante las 33 semanas que se transmitió.

Según cuenta Fresno, cuando le hicieron la propuesta casi le da un yeyo y hasta pidió un tiempo para dar la respuesta, ya que no estaba seguro de aceptar.

“Soy un participante de sala, a veces me ha ido bien y en otras veces no, de hecho me han sonado dos veces en la primera pregunta, con toda la tranquilidad del mundo y cuando me toque ir va a ser diferente con ese montón de cámaras. Cuando me llamaron se me bajó la presión, pensé en toda la gente que la ha ido mal y pedí un chance para avisarles”, contó.

Su familia tampoco estaba muy convencida de que vaya, pero don Manuel no se quiso quedar con el clavo y aceptar la invitación.

“Ya la moneda está en el aire, sí le digo que de la farmacia que está por mi casa agoté el espíritu de azar, que es para los nervios y todos los té de menta”, dijo.

[ Lo arriesgaron todo en ¿Quién quiere ser millonario? ...y la intuición les falló ]

Fresno, apenas se dio a conocer la noticia, recibió muy buenos comentarios y deseos en redes sociales de la gente que lo sigue y que quiere verlo luciéndose en la silla caliente.

De momento no quiere contar los pollitos antes de que nazcan y por eso no sabe qué haría con lo que se gane.

“Yo solo espero pasar de la primera pregunta y por lo menos llegar a la primera zona segura de quinientos mil colones”, agregó.

El programa será el último de la temporada que inició en abril.