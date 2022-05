Maquillista Ángel Rafael cumplirá 50 años y su mejor regalo le llegó por adelantado

Ángel Rafael dice que el mejor regalo que le han dado en la vida es que su mamá Elizabeth Aguilar superara el cáncer que le dectaron en 2019. Instagram

Este domingo 8 de mayo el famoso maquillista Ángel Rafael llegará a la media teja y hace unos meses recibió el mejor regalo de todos, además está de regreso en el país y se vino con una maleta cargada de proyectos.

Hace unos meses él y su familia recibieron la gran noticia de que su mamita, Elizabeth Aguilar, superó el cáncer de esófago que le diagnosticaron en 2019, motivo por el cual él se había ido a vivir a Estados Unidos.

Fue precisamente el 3 de diciembre de ese año cuando anunció que renunciaba a Teletica, luego de 21 años de trabajo, pues quería cuidar a doña Elizabeth y a su papá, Rafael González, quienes viven en California hace más de 50 años.

El famoso maquillista de las reinas de belleza regresó hace un mes al terruño y aprovechamos para conversar con él.

-¿Por qué decidió regresar al país?

Mami es muy piso de tierra como yo, ama Costa Rica y aquí sentimos como vida, porque allá la gente es como muy seca, muy fría y ahora con el covid-19 es peor.

A mami se le metió que quiere pasar sus últimos años aquí. Mami es una mujer increíble, superó el cáncer a los 89 años. Hace unos meses le hicieron otro TAC y no tenía nada, no hay palabras, entonces, aquí estoy adelantando todo para su regreso al país. Aparte de que ya extrañaba mi país, aunque yo no haya nacido aquí, soy de aquí.

- ¿Cuándo se regresa su mamá?

Ya se hubiera venido, pero tres días después de que yo llegué aquí se cayó, estuvo en rehabilitación en el hospital y salió hace como dos semanas, pero se volvió a caer y le están dando ataques de artritis, entonces, no se ha podido venir. Aunque si fuera por ella se hubiera venido ayer.

Esta año celebra 30 años de carrera como maquillista y quiere dedicarse a sus propios proyectos. Cortesía

- ¿Cómo fue vivir la pandemia allá en Estados Unidos?

Yo me fui el 15 de febrero de 2020 y después todo lo cerraron allá. Al principio fue muy duro a nivel sicológico y como pasaba ahí encerrado me puse a estudiar y saqué dos carreras, me gradué de intérprete médico, porque allá los funcionarios de la salud tienen que tener alguien que hable español e inglés como mínimo, y eso me pareció bonito. Después empecé a estudiar Analítica de datos, la ciencia de los datos, y ya casi la termino. Y empecé a sacar otros cursos de maquillaje.

En Costa Rica tengo una hermana y sobrinos y sí fue muy duro estar muy lejos, pero no hay arcoíris sin tormenta porque fue justo lo que necesitaba porque no me sentía bien y pude compartir con mis papás como nunca.

- ¿Por qué estuvo tan alejado hasta de las redes sociales?

Cierto, no posteé nada por un año y medio. Es que no quise saber nada de nada, y era como muy necesario que la gente también se desintoxicara de mí y yo de todas esas cosas.

Yo tuve una experiencia muy negativa por ser conocido, me asaltaron dos maes vestidos de policías hace unos años, y eso me hizo agarrar una relación de odio a ser reconocido, yo quería ser invisible, y eso me tomó muchos años de terapia porque la gente cree que todo es muy bonito por ser conocido. Al estar fuera de Costa Rica y sin redes sociales pude valorar muchas cosas, pude entender muchas cosas, y ser invisible allá fue como lo mejor que me pudo haber pasado porque me permitió cargar baterias.

Ángel estuvo maquillando a los actores colombianos de la novela "Yo soy Betty la fea" cuando vinieron a presentar su obra de teatro.

“Yo necesitaba volver a mis raíces, reencontrarme y reinventarme, porque estaba saturado, fueron más de 20 años haciendo lo mismo”. — Ángel Rafael

- ¿Regresará a Teletica?

Con el canal quedé muy bien, puede que regrese a hacer algunos trabajillos, pero ya no como empleado directo, quiero empezar como solista como dicen los músicos. Siempre he tenido muchos proyectos en mente, pero por el tiempo que tenía que pasar en el canal no podía realizarlos y ahora este es el momento.

- ¿Qué proyectos tiene en mente?

Hay un programa de televisión en proceso que ahorita estoy grabando el piloto y ese es un proyecto que he tenido en mente por años. Yo antes tenía una sección que se llamaba “Maquillando el alma”, en Teletica, y esa estará dentro del programa, pero también tendrá otros temas. La intención del programa es para edificar, para motivar, para inspirar, no es nada de chismes ni de farándula, es para la mujer real, pero con algunas figuras conocidas de invitadas.

Voy a entrevistar, voy a maquillar, voy a dar tips de belleza e imagen y vamos a tener otros profesionales también. Ya estoy grabando, todavía no puedo decir en dónde lo verán, pero puede ser que regrese a la televisión.

Ahorita también estoy concentrado en fortalecer mi página (www.angelrafaelmaquillaje.com) y en abrirme otro estudio junto con una colega que es estilista, que lo pienso abrir en uno o dos meses, porque cuando me fui yo cerré y vendí todo.

El 15 de enero de 2020 fue el último día del maquillista en el canal para el que trabajó 21 años.

- ¿Dónde está viviendo ahora?

En esas estoy, viendo a dónde voy a comprar, dónde quiero vivir, no quiero nada de como vivía antes, en una torre de apartamentos, me gustaría más un lugar lleno de naturaleza donde pueda tener vacas, animales, todo eso. Me he quedado en diferentes Airbnb (casas de alojamiento) de diferentes partes del país solo para sentir la energía de esos lugares, porque viví 15 años en un mismo lugar y con la misma rutina todos los días.

- Se acerca su cumpleaños, ¿cómo va a celebrar esa media teja?

No soy de fiestas, no me gustan, pero creo que esta vez vamos a tener que abrir una botellita, una amiga me va a hacer una fiesta, yo digo que de aniversario, porque todavía no puedo creer que voy a tener cincuenta años aunque mis huesos me lo recuerdan a cada rato.

