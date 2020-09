Aprendí como a los 17, pero mientras tenía otro trabajo empecé a hacer tutoriales en redes sociales y me fui dando cuenta que había gente a la que le gustaba lo que hacía, después de me puse a vender maquillaje y renuncié a mi trabajo y me dediqué a esto. Luego me empezaron a preguntar si pintaba para eventos o graduaciones, pero como no era profesional me metí a estudiarlo y luego puse mi salón.