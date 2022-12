Marcela Negrini regresa al redondel de Zapote con una misión especial

Marcela Negrini contó que desde que estaba niña veía los toros con su abuela y le fascinaban. Instagram

Marcela Negrini regresará al redondel de toros de Zapote luego de dos años de ausencia.

Aunque la guapa tenía 7 años de salir en la pantalla de Teletica esta vez la podrán ver a partir del domingo 25 de diciembre por canal 13 (Sinart).

Eso sí, la modelo no estará esta vez como bailarina o promocionando algún producto sino que tendrá una misión diferente. Vea lo que nos contó:

- ¿Cómo se siente con la invitación de canal 13 a las corridas de este año?

Bueno, la verdad que muy feliz. Es muy diferente porque no voy a bailar, voy a interactuar más con el público, entonces, eso me llamó más la atención.

Canal 13 lo que quiere ahorita es que se vuelvan a activar las Fiestas de Zapote, porque como dice su logo “Zapote es Zapote” y ahora que las otras televisoras se fueron a otros lados y dejaron a Zapote de lado, ellos quieren retomar las corridas y que la gente vuelva a las fiestas de San José, entonces, quieren esa unión familiar y algo bonito. Cuando me llamaron y me contaron la estrategia que tenían yo feliz porque amo los toros, son muchísimos años de trabajar en el redondel, me dijeron: “Marce, piénselo” y yo de una vez les dije, “vamos”.

- ¿Qué le tocará hacer?

Me toca lo que llaman las entrevistas de color o notitas de color, más intervención con el público en gradería, eso a mi me gusta. Cuando estaba con el baile yo solo bajaba a bailar y casi no podía interactuar con el público y ahora me gusta más porque tengo ese chance.

- Regresa a un redondel que conoce mucho, ¿cuánto tiempo tiene de ir a trabajar a Zapote?

Antes de trabajar con Teletica, que estuve 7 años, tenía ya también muchos años de ir a trabajar al redondel con varias marcas adentro como modelo, que fueron como seis años o más.

La guapa estuvo hace poco en Qatar recargando energía para todo lo que se viene. Instagram

- ¿La gente todavía la sigue recordando como La Pachanguera?

Todos los días del mundo. Eso incluso me decía mi esposo (Tercero Castro), “Marce, es que ya ese baile es como un ícono”, porque todo el mundo me reconoce, donde vaya me ponen la canción para que la baile, de hecho antier andaba en una fiesta y la pusieron y todo el mundo bailando La Pachanguera (risas), pero sí es muy bonito porque la gente me recuerda con mucho cariño o me dicen “es la muchacha de los toros”.

- ¿Guardó el traje de la Pachanguera?

Tengo varios porque incluso yo me hacía algunos para tener más opciones, pero sí, unos los tiene Teletica y otros los tengo yo.

- ¿Por qué dejó de salir en el 7?

El último año que trabajamos fue antes de la pandemia, en el 2019, igual yo ya quería que ese año fuera el último porque todo tiene un ciclo y creo que ya había pasado mi ciclo como bailarina. Además ya tenía muchos años de no pasar el 31 con mi familia o la Navidad, incluso, ese año no lo iba a hacer, pero mi esposo me convenció y en eso se vino la pandemia.

Tuve propuestas de otros canales, pero no quería continuar con lo mismo, quería algo diferente y se me presentó la opción del 13 y pues acepté para hacer algo diferente.

- ¿Qué le parece el elenco con el que va a compartir transmisión?

Es un gran elenco, yo creo que con la gran mayoría he trabajado antes, solo con “el Parce” (personaje del humorista Johnny Barrantes) no, que también es un muchacho muy bueno, pero a todo el elenco lo conozco desde hace muchísimos años y de verdad que sé que vienen con todas las ganas de hacerlo bien y yo también feliz de pertenecer a esta nueva familia.

- ¿Siguió en contacto con los improvisados?

Siempre, eso siempre. Incluso, siempre que voy a Puntarenas veo a Zapotillo, que él incluso había salido una vez en La Teja conmigo. Siempre que los veo a Shakira, a Guadamuz, a La Negra, bueno a todos, es muy lindo porque son muchos años de estar en el redondel y a todos les guardo mucho cariño. Es que no solo era en Zapote sino todos los fines de semana que compartíamos en el Verano Toreado, la verdad que uno los extraña bastante.

Por 7 años la guapa fue parte del elenco de los Toros Teletica. Instagram

- ¿Qué opina de que este año habrá corridas en Palmares, Pedregal y Zapote?

En Costa Rica los toros gustan mucho y lo bueno es que para todos hay una opción, me gusta porque mientras haya competencia sana todo es positivo, y también muy contenta que se abran más puertas porque hay trabajo para más personas y más opciones para el televidente, para los que dicen “es que no me gusta tal canal”, ahí tiene otras opciones para que elija, hay variedad de humoristas y de elencos para que escoja.

- ¿Qué recuerdo nunca olvida de Zapote?

Cuando me agarró la vaquilla en el Reto del 7, me golpeó bastante y me dejó el ojo morado, entonces, siempre recuerdo eso. Eso fue como hace 10 años y no lo olvido, tenía los cachos bastante grandes y me golpeó el pómulo y me dejó todo el ojo morado y bastante inflamado por varios días.

La modelo siempre ha destacado en las transmisiones de toros por años. Esto fue en el 2018. Foto: Melissa Fernández (Melissa Fernández)

- ¿Alguna vez ingresó como improvisada?

Una vez entré con los chiquillos de la Cruz Roja y otro día también entré con Daniel y Armandito (los enanos) a hacer un espectáculo y por cierto iba vestida de Batichica.

- Entonces, ¿ya deseando que sea el domingo 25?

Ya estoy deseando para ver si empezamos porque sí tengo muchas ansias y mucha emoción.