Marcela Ugalde enfrenta este “terror” en medio de la recuperación de su accidente

Marcela Ugalde continúa con las terapias con las que busca recobrar la movilidad total de su pie izquierdo, seriamente lesionado tras el accidente que sufrió a finales de junio.

La popular actriz se cayó al bajarse de un carro, según denunció, por las condiciones de la vía pública y sufrió dos fracturas en el hueso calcáneo de ese pie.

Marcela Ugalde regresó a los escenarios el pasado 28 de octubre. (Instagram/Instagram)

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Debido a eso, la artista requirió una cirugía que se complicó en el camino, lo que obligó a la artista a una larga hospitalización que terminó a inicios de setiembre.

El temor de Marcela Ugalde

Ugalde se recupera en casa con terapeutas que le ayudan a que pronto pueda caminar de nuevo con total normalidad; sin embargo, ella enfrenta un temor en el proceso.

Al respecto, la actriz se refirió este viernes mientras cumplía con una de las rutinas profesionales que intentan ponerla de pie más temprano que tarde.

Marcela compartió un video en Instagram en el que se muestra levantándose y sentándose en una silla apoyándose en las agarraderas, pero tiene cierto miedo al ejercicio.

Marcela Ugalde y el temor que enfrenta en su rehabilitación del accidente

“El terror de poner todo mi peso de nuevo en el pie”, dijo la intérprete del personaje de la Tía Elvira, quien a pesar de eso cumple el ejercicio impulsada por sus deseos de volver a caminar con normalidad.

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Marcela Ugalde confía en el proceso

“En estos procesos tenés que confiar”, agregó Ugalde en su revelador comentario.

Si bien Marce aún no está, literalmente, “con toda la pata”, eso no le impidió regresar a los escenarios.

En silla de ruedas o apoyada en una andadera, la artista volvió a hacer reír en el teatro el pasado 28 de octubre con un espectáculo al lado de su amigo Ayran Morales, creador del personaje Weedny Wax.

Su regreso se dio tras cuatro meses fuera del escenario debido al accidente.

Marcela Ugalde dice que poner todo su peso sobre su pie lesionado le da "terror". (Instagram/Instagram)

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