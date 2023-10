Marcia Saborío se llevó a Diestre para España, pero las cosas no salieron como esperaba

Marcia Saborío es una de las actrices más conocidas y queridas del país. (Rafael Pacheco Granados)

Marcia Saborío quiso hacer una gracia al “llevarse” de viaje a España a su personaje de Diestre, pero las cosas no salieron como esperaba y la conocida actriz está arrepentida.

La artista se fue de paseo a Madrid para aprovechar el otoño y como Diestre nunca ha salido de Turrujalito, está extrañando mucho el pueblo, tanto que ya se quiere devolver.

La actriz aprovechó su visita al país europeo para grabar un video bastante vacilón, en el que Diestre cuenta lo mal que la está pasando por esas tierras y, peor aun, con la impresión que se llevó cuando llegó a la famosísima puerta de Alcalá.

Diestre conoce la puerta de Alcalá

“¡Ay Tatica Dios, la Santísima Trinidá! Me ha tráido doña Marcia a las Madrices, vea la troleada que nos hemos pegado por toda la Gran Vía para venir a la puerta de Alcalá ¡Cállese la boca! Tienen como 300 años arreglando (la puerta); o sea, no pude véla”, dice Diestre con su particular forma de hablar.

Pero el sorpresón que se llevó cuando llegó a la bendita puerta fue mayor. “Tampoco hay puerta porque seguro es tan vieja que se la hartó el comején vea. Alcalá será el calambre que tengo entre las patas yo de la troleada que me pegué, tenga jundamento”, agregó el popular personaje.

Marcia se llevó a España la ropa de Diestre por lo que el personaje recorrió esas calles bien identificado con delantal y pañuelo en la cabeza.

Marcia Saborío está de viaje por Madrid, España. (Instagram)

Al compartir el video, Marcia mencionó lo mal que la está pasando Diestre por allá. “Me traje a Diestre pero no se halla. La hubiera dejado en Turrujalito”, afirmó la actriz de Caras Vemos y Gallino Pinto.

El video tiene miles de “me gusta” y decenas de comentarios, algunos con consejos que le dieron a Diestre para intentar hacer más placentero su viaje.

“Dios se los pague por los consejitos oyen. Voy a tratar de adactame... pero todavía me faltan 12 horas con las patas guindando en el aigre pa’ devolveme. La Santisima Trinidá y Tatica Dios me sostenga ese chunche (el avión)”, se lee en otra publicación de la querida actriz.