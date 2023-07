Marcia Saborío subió al “sexto piso” y cuenta cómo ve su vida a esa altura

Marcia Saborío celebró este 3 de julio sus 60 años. (Instagram)

Marcia Saborío ya es una señora de las seis décadas. La popular actriz costarricense subió este lunes 3 de julio al sexto piso y desde ahí, dice ella, la vista que tiene de su vida le gusta bastante.

Llegar a los 60 años no fue fácil para la artista, pero cuando ve el “dibujo de su vida” desde la altura en la que está no hay arrepentimientos. Para ella, todo valió, aunque reconoce que algunas decisiones no las repetiría.

“Hubo momentos difíciles, decisiones equivocadas que me hubiera gustado brincar, pero tuve que pasar por ahí y estuvo bien pasar por ahí porque esa historia fue lo que me hizo ser. El pasado es un recuerdo de mi vida con momentos maravillosos y hermosos, y otros amargos, pero es como un todo, ya ni siquiera se clasifican”, dijo Saborío en una entrevista con La Teja.

La actriz, cuyo nombre es muy familiar para la mayoría de los costarricenses, no vive de su pasado, ni adelanta su futuro. Ella vive y disfruta el presente que es lo único que tiene asegurado, pero sigue soñando y planeando cosas como si fuera una muchachita de 15 años, según sus propias palabras.

“El futuro cada día lo construímos y el presente es muy lindo. Yo voy con la vida por mucho respeto porque es un don, un regalo, es un privilegio estar vivo”, agregó en su conversación con este medio.

La tierna Shirley Yahaira, la niña mimada de sus personajes de Gallito Pinto, es una de las creaciones de Marcia Saborío, quien ha hecho mancuerna con su amiga María Torres en la mayoría de los proyectos profesionales. (GRACIELA SOLIS)

Los 60 le tienen los brazos abiertos a Marcia Saborío. Ella lo siente así porque llega muy fuerte y saludable, las dos palabras que llevaban escritas en inglés una camiseta que recibió de regalo el lunes muy temprano en la mañana y que definen cómo se siente en este momento.

“Me pareció que esas palabras (fuerte y saludable) son muy alegóricas a mi vida, porque llego a mis 60 años con mucha paz, con mucha satisfacción, con demasiado agradecimiento. No fue fácil. No fue en ascensor. Cada escalón hubo que subirlo uno a uno y a veces se derrumbaron gradas, a veces hubo que echar para atrás, pero creo que valió la pena el camino, valió la pena el recorrido”, resumió.

“No me estresa la edad porque la que yo tengo psicológicamente y físicamente no tiene que ver con los números. No me estresa tener los años que tenga”, — Marcia Saborío.

Asimismo, la intérprete de queridos personajes de la comedia nacional como Shirley Yahaira, Diestre o La Fruta Prohibida, manifiestó que está rodeada de muchísimo cariño de sus hijos y con una persona a su lado que la hace sentir muy especial.

También se siente orgullosa y satisfecha de haber honrado el legado de sus papitos y muy agradecida con ellos de que siempre le permitieran elegir lo que más le convenía para su felicidad.

“Así que llego a mis 60 muy en paz, con mi camino despejado y viendo desde aquí, todo se ve muy claro. Ya son seis pisos, todo se entiende, en muchas cosas me hubiera gustado entender antes, pero era parte de aprendizaje”, refirió.

Marcia Saborío celebró desde muy temprano sus 60 añitos de vida. (Instagram)

Lo que le falta

Respecto a si se debe algo en este momento de su vida, Marcia prefiere responder con un “ya no le debo nada a nadie”. Se siente más cómoda con saber que está en paz, que canceló todas sus deudas y que ya no tiene que demostrarle nada a nadie, solo le queda ponerse a pensar qué se debe ella.

“Me convertí en mi prioridad, ya me respeto mucho, ya no me someto a pruebas que pueden ser extenuantes espiritualmente o físicamente y lo que me deba, lo que todavía quede, en el camino me lo voy a dar”, sentenció.

Entre esos gustitos que se quiere dar Marcia es hacer la famosa peregrinación del Camino de Santiago de Compostela, en España, uno de los pendientes que tiene y que espera cumplir durante los primeros años de esta nueva década.

En el lado profesional, la actriz se llama como profeta de su propia tierra, pues ha sido bastante afortunada con poder desempeñarse artísticamente dentro del país, que para ella es su terruño y su oasis de paz. El hacer lo que le gusta en su tierra es un privilegio como gozar de la buena salud que tiene.

“Me siento realizada, completamente realizada. Soy profeta en mi tierra y eso a muchos artistas les duele no haberlo logrado. Profesionalmente tengo que hacer un montón de cosas más: cine, más teatro, quiero estudiar Filosofía, ser profesora de la universidad y estoy lista para todo lo que venga”, remató.

El personaje de Diestre es uno de los más reconocidos de Marcia Saborío. Cortesía Marcia Saborío.

A la actriz la edad no la estresa ni la detiene, por eso habla de ella como su mejor amiga, pues su pensamiento es hacer que los años cuenten en lugar de ponerse a contar los años. Ese espíritu fue el que guió el entusiasmo con el que celebró el inicio de este nuevo ciclo de su vida.

“Cada uno de mis años cuentan y por eso no me quito la edad, porque es quitarme un pedazo de mi historia”, finalizó la cumpleañera.