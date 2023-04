Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, rompe en llanto tras la muerte de Julián Figueroa

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, está muy afectado por la noticia de la muerte de Julián Figueroa.

Marco Chacón asegura que Maribel Guardia está destrozada. Fotografía: Alejandro Gamboa Madrigal (Alejandro Gamboa Madrigal)

Chacón fue recibido por la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde rompió en llanto al dar algunas declaraciones sobre el duro momento que viven.

El esposo de la tica conoció a Julián desde que este era un bebé de dos años, por lo que lo consideraba como un hijo y el joven lo veía como un papá.

“No he dormido, la noche la pasé arreglando cosas por teléfono, no tengo mucho qué decir, yo la verdad no estoy bien”, expresó el abogado.

Afirmó que acompañó a Julián Figueroa en todas las etapas de su vida.

Julián Figueroa era el único hijo de Maribel Guardia.

“Es una locura que se fuera de este mundo tan joven. Me tocó darle la noticia a Maribel, esperé que saliera del teatro y le di la noticia de camino, ella no está bien, está destrozada”, agregó.