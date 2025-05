Marco Piñeres: el hombre que cuida a Myriam Hernández, roba suspiros y está casado con una Ex a todo dar

Myriam Hernández siempre anda bien cuidada por Marco Piñeres.

Mientras Myriam Hernández conquista al público costarricense como jueza en el programa Nace una Estrella, hay alguien que no se le despega ni un segundo y ha comenzado a llamar la atención: Marco Piñeres, productor tico, que se ha robado más de un suspiro con su porte y cercanía con la artista.

Marco Piñeres se roba miradas en Nace una estrella. (Instagram/Instagram)

Piñeres tiene años trabajando como productor, tiene 49 años, es vecino de San José y está casado desde el 2012 con la exchica A todo dar Nadia Aldana, con quien tiene dos gemelitas.

Nadia Aldana y Marco Antonio Piñeres se casaron el 2012. (Instagram/Instagram)

Nadia Aldana y su esposo Marco Antonio Piñeres en el 2012.

Su nombre empezó a sonar después de que la revista digital Holaeslola publicara una fotografía de la artista con el productor.

“¡Que no se diga que Myriam no llega bien cuidada a Nace una estrella!”, comentaron.

Varias internautas no dudaron en comentar, ya que quien se robó las miradas fue él.

“El esposo de Nadia es de muy buen ver”, “Es muy atractivo y Nadia es muy linda”, “Ya decía yo que esa cara la había visto en algún lado”, “Es demasiado guapo y felicidades a él que tiene una esposa como Nadia”.

Nadia, en su momento, le había contado a La Teja que se conocieron en Palmares, cuando justamente él la contrató para un evento.

“Eso fue unos tres años antes de volver a verlo. Hace años yo andaba con unas amigas en el tope y lo vi, en un principio no me acordé que lo conocía porque solo fue aquella vez y nunca más. Ese día andaba con ganas de encontrarme a alguien, como es mucha gente que va al tope, así que desde que lo vi me encantó, me pareció guapísimo, con una sonrisa hermosa, por lo que les dije a mis amigas que él era el que me gustaba”, detalló.

La historia de amor de la pareja es muy bonita, pues también explicó que ella fue el amor platónico de Marco, ya que la seguía desde que estaba en A todo dar y en Destinos TV.

“Él me cuenta que siempre me admiró mucho, pero como estaba casado en ese tiempo, jamás hubiera pensado que podríamos terminar juntos”, reveló en su momento.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de la mamá, doña Ana Rivera, a quien llamaron suegra.

“Mi hijo es un caballero, es muy amigo de Myriam, hace muchos años es productor de ella en Costa Rica, así como de otros artistas”, dijo la señora.