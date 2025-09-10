¿Mari Escalante está trabajando en Teletica? Esto nos contó expresentadora de Repretel

Mari Escalante aclaró si regresó o no a la televisión. Fotografía: Instagram Mari Escalante. (Redes/Instagram)

Mari Escalante despertó sospechas de su regreso a la televisión en dos publicaciones que hizo este martes que tenían que ver con el partido entre las selecciones de Costa Rica y Haití.

La periodista compartió una fotografía desde un centro de control donde había personal de Teletica y otra publicación con un camarógrafo de drone con quien celebró “volver a trabajar juntos”.

Ante esas publicaciones, La Teja le preguntó a la macha si volvió a la tele, luego de que en julio del 2023 “saliera del aire” tras la cancelación de Conexión fútbol, programa de Repretel donde trabajó como panelista y periodista.

Mari Escalante trabajó en Repretel hasta julio del 2023 cuando la televisora sacó del aire Conexión fúbtol, que se transmitió por canal 11. Fotografía: Archivo LT.

Mari respondió a este medio que, por ahora, no está trabajando para ningún canal costarricense y explicó el motivo de sus publicaciones y del festejo por volver a trabajar con quien llamó “el rey de los cielos”.

“No estoy trabajando para ningún canal de televisión de Costa Rica. Esta es la segunda ocasión en la que formo parte del equipo de producción de MediaPro, empresa encargada de transmitir la señal internacional de los partidos de la Concacaf.

Mari Escalante despertó sospechas de su regreso a la televisión con dos publicaciones como esta. Fotografía: Instagram Mari Escalante. (Instagram/Instagram)

“En Costa Rica, los derechos de transmisión se reparten entre Teletica y Repretel, quienes se turnan los partidos. En esta ocasión la señal se trabajó con Teletica, mientras que la primera vez que participé fue con Repretel”, aclaró la simpática periodista.

Escalante dijo que, además de periodista, es licenciada en producción audiovisual, entonces cuenta con mucha experiencia y conocimiento para trabajar detrás de cámaras, una faceta que muy pocos la conocían.

“Trabajé dos años como productora de DestinosTV (programa de televisión) y de ahí viene la oportunidad de trabajar en una empresa tan reconocida como ellos (MediaPro). Con Didier (el camarógrafo del drone) ya había trabajado también en otras ocasiones”, añadió.

Mari Escalante celebró trabajar de nuevo al lado de don Didier, un piloto de drone que es uno de los camarógrafos más experimentados de esos aparatos en el país. Fotografía: Instagram Mari Escalante. (Instagram/Instagram)

Mari dijo que, al igual que en sus tiempos en Repretel, sigue trabajando en la agencia de comunicación McCann, que es su trabajo “oficial” de lunes a viernes.