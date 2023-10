Mari Escalante se llevó otro susto con su salud y tuvo que salir corriendo al hospital

Mari Escalante habló con La Teja sobre la situación de salud que vive. (Instagram)

“Veinticuatro horas de un dolorcito feo en el pecho, mucha urticaria, pues aquí estoy deseando querer estar en el estadio”.

Eso escribió Mari Escalante el miércoles pasado en horas de la noche, cuando registró en sus historias de Instagram una visita que tuvo que hacer de emergencia al hospital de Heredia.

La expanelista de Conexión fútbol activó las alarmas con su publicación, por lo que La Teja le preguntó qué fue lo que pasó con su salud y ella nos contó una situación que viene arrastrando desde hace casi cuatro meses.

Según explicó la guapa rubia, la salida del aire de Conexión fútbol tuvo repercusiones en su salud, por lo que desde finales de julio está enfrentando una serie de alergias que a mediados de esta semana la preocuparon más que antes.

“Apenas terminó Conexión como que se me vino el mundo encima a nivel de estrés. Decía que Conexión era mi escape del estrés y comencé con una alergia en la piel que me dijeron que era urticaria. Comencé un tratamiento por tres meses, pero mi desesperación era demasiada. Ahora el próximo miércoles (el 1 de noviembre) me voy a hacer el examen de la alergia para poder determinar qué es lo que me la está provocando”, explicó la simpática comunicadora.

Mencionó que el miércoles pasado, lo que sucedió fue que tuvo un episodio muy fuerte debido a esa alergia, al punto que se le comenzó a brotar la espalda y el cuello, y temió que la situación le afectara las vías respiratorias y por eso salió corriendo al hospital.

Así alertó Mari Escalante que estaba en el hospital. (Instagram)

“Lo que me pasó fue que tuve un episodio de alergia muy fuerte porque estaba muy estresada. El dolor en el pecho fue un espasmo, entonces cuando respiraba me dolía demasiado y no estoy oxigenando bien”, dijo Mari.

La preocupación fue más grande porque Escalante confesó que quedó con secuelas de cuando le dio covid y que no puede respirar al cien por ciento, porque tiene una obstrucción en un lado de su nariz.

“Fui más que todo por prevención (al hospital) porque sí me estaba brotando muchísimo la piel, llegó el momento en que se me brotó el cuello y de una vez dije que iba a ir porque no sabía si esa alergia me iba a salir como cuando a uno se le cierra la garganta, entonces fue por precaución. Me inyectaron y me dijeron que tengo que relajarme y ahora hacerme el examen el miércoles y esperar los resultados”, afirmó la joven, de 32 años.

Mari dijo que en el hospital le hicieron exámenes médicos generales y tiene que trabajar en cuidar algunas cositas. Respecto a la alergia, lo único que le queda es esperar los resultados del examen de esta semana para ver qué es exactamente lo que se la está produciendo.

Dichosamente, la periodista está bien y no fue necesario que la incapacitaran de su trabajo en una agencia de comunicación.

Mari Escalante reveló este curioso dato cuando le iban a sacar sangre para unos exámenes médicos. (Instagram)

Recordemos que a mediados de agosto, la periodista visitó de urgencia un hospital porque le echaron algo a una bebida que se estaba tomando la noche anterior en una salida de amigos.