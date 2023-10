Mari Escalante se la tiene jurada a Alonso Solís

Mari Escalante trabajó en Repretel por casi año y medio. (Instagram)

El exfutbolista Alonso Solís tiene que andar, como dice, ojo al Cristo, pues su excompañera de trabajo, Mari Escalante, se la tiene bien jurada.

Así le recordó la expanelista de Conexión fútbol al Mariachi, quien le jugó una bromita cuando trabajaban juntos en el desaparecido programa de Repretel que ella no ha olvidado.

El tema pendiente que hay entre ellos lo recordó Escalante este miércoles, gracias a un video que le enviaron y que ella compartió en redes sociales advirtiéndole a Solís que el que la hace la paga.

A Mari la tiene con sangre en el ojo la vez que Solís explotó sobre ella un globo lleno de harina, como parte de un “castigo” por un juego que había en el programa de canal 11, que salió del aire a finales de julio.

Alonso Solís tiene con sangre en el ojo a Mari Escalante

“Me enviaron este recuerdo, jajaja, aún no me he vengado”, escribió Mari al compartir el video, donde se observa la manera en que el Mariachi le estalla el globo y la harina le cae sobre el pelo, el brazo y la blusa negra de la guapa periodista.

Solís era uno de los “terriblones” de Conexión fútbol, y no solo Mari fue víctima de las bromas y trampas del exjugador morado, quien no dejaba pasar oportunidad para hacer sus fechorías.

Y aunque dicen que la venganza nunca es buena porque mata el alma y la envenena, Escalante está convencida de que en algún momento se desquitará con Solís.

Mari Escalante fue parte del elenco de la más reciente temporada de Conexión fútbol.

Así que a Alonso no queda más que decirle que está advertido.