Mari Escalante saca las garras para defender a su amiga Keyla Sánchez

Mari Escalante es amiga de Keyla Sánchez desde hace más de 10 años. Instagram.

A la periodista Mari Escalante se le sube el apellido cuando critican su amistad con Keyla Sánchez.

La guapa tiene 13 años de ser amiga de la presentadora de Calle 7 y por eso no entiende con qué afán le tiran por eso.

A Mari la vimos el martes anterior durante la apertura de la tienda Cubitt, en Multiplaza del Este y afirmó que hay una página de chismes que está ceñida contra Keyla.

“Creo que con las redes sociales uno no puede contener lo que la gente vaya a publicar. Algo que me dolió mucho, es que el día de mi cumpleaños (27 de agosto), una página de chismes publicó que yo estaba superborracha por lo de la intoxicación y por ser amiga de tal.

“O sea, no puedo esperar menos de una persona cuando hay un documento médico y que todavía se presten para hablar mal de mí, porque tomé o no tomé. Lo que quiero decirte con esto, es que yo no puedo controlar lo que la gente diga sobre mí, yo sí puedo controlar lo que publico.

“Obviamente no voy a negar las cosas, no quiere decir que no tenga una relación, porque la tengo, pero voy a cuidar lo que publico y no puedo evitar lo que la gente vaya a opinar de mí. Si es bueno, todo será bien recibido y si es malo, diay están en su derecho, pero espero que la gente entienda que todos tenemos sentimientos y me gustaría tener respeto”, afirmó.

- ¿La critican por ser amiga de Keyla Sánchez?

Es un medio que tiene algo contra ella, es fuerte y ese día (de su cumpleaños) puso: “quiero hablar algo de esta chiquita”, estaba haciendo referencia a esta persona y yo me pregunté por qué lo hizo precisamente el día de mi cumpleaños y la nota iba dirigida a Keyla y no entiendo cuál es el afán de tratar a una persona así.

Keyla es una persona de luz, tan linda, yo le agradezco tanto. Tenemos 13 años de amistad y me siento superorgullosa de ser su amiga, el día en que me intoxicaron ella fue la que me cuidó; ella vio que yo no estaba bien, se extrañó de verme como estaba y me llevó al hospital y luego a su casa a cuidarme.

Me duele que la gente, a pesar de que leyeron la nota, piensen que yo estaba borracha, pero de esa persona no me extraña.