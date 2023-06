Periodista Mary Escalante reveló cuáles sus playas favoritas para ir a broncearse y relajarse

La periodista Mary Escalante es amante de la playa y su destino favorito para vacacionar se ubica en Guanacaste. Instagram.

La periodista y panelista de Conexión Fútbol Mary Escalante siempre encuentra en la playa los ingredientes que necesita para recargar baterías.

La guapa le contó a Tiempo Libre qué es lo que la enamora del sol y arena y, además, nos dijo cuáles son sus playas favoritas para pasear.

LEA MÁS: Si desea conocer las eólicas de Santa Ana, esta información le interesa

“La playa me reinicia, me genera paz, me recarga. Por mi trabajo es realmente difícil ir, pero cada vez que puedo trato de darme una escapadita”; comentó la comunicadora, quien quisiera irse a la playita más seguido de lo que lo hace.

Tamarindo es uno de los destinos soñados por la guapa periodista para vacacionar. Instagram.

Las predilectas

La provincia de Guanacaste enamoró a Mary y por eso, sus playas favoritas se ubican en esta provincia.

Escalante contó que sus destinos favoritos para recibir solcito son Santa Teresa, Tamarindo, Penca, Dantita y Jobo.

“Creo que Guanacaste reúne todo en un solo lugar, hay playas donde podés disfrutar de bellos atardeceres, hacer kayak, jet ski, o bien como en Dantita, donde uno puede cruzar toda una montaña para disfrutar de ese tesoro.

“Además de que la gastronomía en Guanacaste es increíble y pues obvio su vida nocturna”, afirmó Mary, quien va a la playa con su familia y amigos.