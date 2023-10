Mari Escalante extraña los cariñitos de alguien muy especial

Mari Escalante está bien ilusionada con su nuevo amor, aunque todavía no son novios.

“Regresa ya. Te extraño”. Esa fue la súplica que le hizo Mari Escalante a su galán Alejandro Viloria, con quien tiene cinco meses de andar, aunque todavía no son novios.

La periodista deportiva está “soltera” desde inicios de mes, ya que su enamorado anda de viaje por Europa y como la dejó a ella aquí, su corazón ya extraña ese cariño y calor.

Este martes en sus redes sociales, Mari compartió una fotografía que se tomó mientras hablaba con su pareja por una videollamada, cuando él caminaba por la hermosísima Bruselas, la capital de Bélgica.

La expanelista de Conexión fútbol usó la imagen para externar la falta que le hace su apuesto novio, a quien ojalá se le ocurra y le traiga un detallito bien bonito del Viejo Continente para que le pida la mano a la comunicadora.

La periodista Mari Escalante está estrenando novio. (Instagram)

Mari dijo en una reciente entrevista con La Teja que Alejandro sí la tiene muy ilusionada, pero que ella no puede decir que es su novio porque él no le ha pedido la entrada y a ella le gusta el amor chapado a la antigua.

“Él me dijo: “¿Aún eso se pide?”, y yo le dije que sí, porque soy una romántica empedernida, me encanta el amor tradicional y sí espero que aunque sea con un papelito, pero que me pida que seamos novios. Estoy muy feliz, ilusionada y se avecina una época muy bonita del año y espero disfrutarla en pareja”, confesó Escalante.

Mari Escalante clama que su novio regrese ya. (Instagram)

En ese momento aprovechó y dijo que su guapo novio era muy detallista, hogareño y que se sorprendió cuando supo que ella trabajaba en televisión.

Todas esas razones suman para que Mari Escalante esté deseando que su Romeo regrese a sus brazos.

