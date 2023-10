Mari Escalante está feliz en su relación, pero aclaró por qué no tiene novio

La periodista Mari Escalante está feliz de la vida con su nueva relación. Instagram. (Instagram)

La periodista Mari Escalante confesó que aunque está feliz de la vida con su nueva relación, aún no tiene novio.

A Mari la vimos muy feliz el martes anterior, durante la apertura de la tienda Cubitt, en Multiplaza del Este, y mientras se divertía viendo relojes inteligentes nos contó que tiene casi 5 meses de andar con Alejandro Viloria; sin embargo, al muchacho le falta “pedirle la entrada”, no le ha pedido que sean novios.

La guapa conversó con La Teja y contó, además del tema del amor, qué hace con su vida después de Conexión y a qué se dedica actualmente. Además, habló de su amistad con Keyla Sánchez.

Feliz

- ¿Qué ha sido de la vida de Mari?

Trabajo en una agencia (Porter Novelli), de lunes a viernes, y estoy con varias marcas, gracias a Dios el estar en Conexión me ayudó y a varias marcas les ha gustado mi trabajo. Estoy enfocada en la agencia y esperando a ver qué pasa

Mary Escalante sigue trabajando bastante tras su salida de Conexión. (Lilly Arce Robles.)

- ¿Se ha acercado alguna televisora?

No se me han acercado para formar parte de un proyecto, pero sí como invitada a programas. En dos semanas estaré en un programa participando, haciendo dinámicas.

No es un programa de deportes, es algo como más sobre mujeres, conversar sobre mi vida personal, hablar de mi papá.

- La vemos muy enamorada

¿Será? (risas) Sí la verdad, tenemos 5 meses, pero aún no es mi novio, estoy esperando que me pida que seamos novios, no me ha pedido la entrada, pero estamos muy felices.

Yo antes tenía una regla, de los 3 meses para formalizar una relación, hacernos novios, pero vieras que todo va tan bien, hace poco hablaba con una amiga y me preguntó si éramos novios y yo le conté que no y le dije que tenía que pedirme que fuéramos novios.

Él me dijo: “¿Aún eso se pide?”, y yo le dije que sí, porque soy una romántica empedernida, me encanta el amor tradicional y sí espero que aunque sea con un papelito, pero que me pida que seamos novios. Estoy muy feliz, ilusionada y se avecina una época muy bonita del año y espero disfrutarla en pareja.

- ¿Cómo se conocieron?

Lo conocí un día que estaba en un restaurante en barrio Escalante, estaba con un amigo y él llegó a saludarlo y yo: “¿Pero qué pasa aquí? ¿Quién es ese hombre?”, y mi amigo me dijo: “Tranquila, yo se lo presento”, y así fue, me lo presentó y ahí comenzamos a hablar y así.

La comunicadora sigue feliz de la vida disfrutando de la playa, sus amigos y su pareja. Instagram.

- ¿Qué es lo que más le gusta de él?

Me gusta que sea muy diferente a mí, es gamer, muy hogareño, yo soy de ver a mis amigas, necesito esa terapia. Está tan seguro de su masculinidad que habla chineado, es muy relajado en esos temas, podemos tener conversaciones incómodas para que la relación avance, la confianza que tenemos, no sabía de mí y que trabajaba en el medio.

- ¿Con qué detalle la ha sorprendido?

Para mi cumpleaños me dio el regalo de cumpleaños. Fuimos a la playa con mis amigos, celebré todo el mes. El día de mi cumpleaños, antes de que terminara, llegó con un quequito a mi cuarto, estábamos en la playa y me cantó solito. Eso nunca nadie lo había hecho, a pesar de que me habían cantado mucho.

- ¿Cómo cuidar la relación siendo figura pública y con la exposición que le pueden dar las redes sociales?

Creo que con las redes sociales uno no puede contener lo que la gente vaya a publicar. Algo que me dolió mucho es que el día de mi cumpleaños (27 de agosto), una página de chismes publicó que yo estaba superborracha por lo de la intoxicación y por ser amiga de tal.

O sea, no puedo esperar nada de una persona que cuando hay un documento médico todavía se preste para hablar mal de mí, porque tomé o no tomé. Lo que quiero decirte con esto, es que yo no puedo controlar lo que la gente diga sobre mí, yo sí puedo controlar lo que publico.

Este muchacho es Alejandro Viloria, la pareja de Mari Escalante. Instagram.

Obviamente no voy a negar las cosas, no quiere decir que no tenga una relación, porque la tengo, pero voy a cuidar lo que publico y no puedo evitar lo que la gente vaya a opinar de mí. Si es bueno, todo será bien recibido y si es malo, diay están en su derecho, pero espero que la gente entienda que todos tenemos sentimientos y me gustaría tener respeto.

- ¿La critican por ser amiga de Keyla Sánchez?

Es un medio que tiene algo contra ella, es fuerte y ese día (de su cumpleaños) puso: “Quiero hablar algo de esta chiquita”, estaba haciendo referencia a esta persona. Yo me pregunté por qué lo hizo precisamente el día de mi cumpleaños y la nota iba dirigida a Keyla, no entiendo cuál es el afán de tratar a una persona así.

Keyla es una persona de luz, tan linda, yo le agradezco tanto. Tenemos 13 años de amistad y me siento superorgullosa de ser su amiga, el día en que me intoxicaron ella fue la que me cuidó. Ella vio que yo no estaba bien, se extrañó de verme cómo estaba y me llevó al hospital y luego a su casa a cuidarme.

Me duele que la gente, a pesar de que leyeron la nota, piensen que yo estaba borracha, pero de esa persona no me extraña.