Este es el galán que hace muy feliz a la periodista Mari Escalante

Mari Escalante apareció por primera vez con su galán hace casi un mes, pero evitó que el rostro de su nuevo amor se viera.

El corazón de Mari Escalante está bien ocupadito desde hace varias semanas y tras algunas pistas que ella dio en sus redes sociales, este sábado le presentamos al galán que tiene a la periodista con una sonrisa de oreja a oreja.

La expanelista del desaparecido programa de Repretel, Conexión fútbol, dio el primer aviso de que estaba estrenando novio hace casi un mes, cuando se dejó ver muy acaramelada con su nueva pareja en la playa, en la víspera de su cumpleaños 32.

El nuevo novio de Mari Escalante la felicitó así hace casi un mes por el cumpleaños 32 de la periodista. (Instagram)

LEA MÁS: Mary Escalante celebra su cumpleaños muy bien acompañada en la playa

Ese día, al muchacho no se le vio más que su atractivo físico, pues ella le cubrió el rostro con un gran sombrero, muy al estilo de su amiga Keyla Sánchez con su nuevo enamorado, Alejandro Sequeira.

Días después, como parte de las “fiestas patronales” de Mari Escalante, ella compartió unas historias en Instagram de una felicitación que le hizo su amorcito, y ahí fue donde se le conoció el rostro al, hasta ese momento, supuesto enamorado de la periodista deportiva.

Alejandro Viloria es quien tiene a Mari Escalante muy feliz. (Instagram)

“Feliz cumpleaños preciosa”, le dedicó el muchacho a su guapa novia con una fotografía donde se vieron juntos y de frente por primera vez.

“Gracias guapo”, respondió ella al saludo de su atractivo novio, quien se llama Alejandro Viloria y tiene su misma edad: 32 años.

LEA MÁS: Mary Escalante nos contó qué pasó con el hombre que la drogó en un bar

Según el Instagram del joven, quien es bastante atractivo, él es cinturón café en Jiujitsu brasileño. Ese cinturón está antes del negro, el máximo cinturón del Jiujitsu, por lo que el novio de Escalante es todo un gato en ese arte marcial.

Viloria es oriundo de Ipís de Goicoechea, según consultó La Teja en el Registro Civil.

Mari Escalante y Alejrando Viloria la están pasando lindísimo juntos este fin de semana en Flamingo de Guanacaste. (Instagram)

Tras los festejos de cumpleaños de Mari, la pareja entró en un misterioso silencio, hasta el jueves pasado, cuando la simpática rubia grabó una historia donde contó que iba a cenar donde Ale y mostró el look que había elegido para ver a su amor: una pijama de unicornio.

“Chiquillos vean, la cuestión es que hoy (el jueves) vengo a cenar a la casa de Ale y yo me encontré esta pijama, que no sé si me la compré o me la regalaron, pero voy a esperar a que Ale venga por mí, que me abra y vamos a ver cuál es su reacción. Vamos a ver si me termina”, dijo Escalante en la singular historia.

LEA MÁS: Se acabó el amor entre dos periodistas de Repretel

Cuando el muchacho abrió el portón de su casa, dijo: “Uy mae, qué susto. ¿Por qué andás vestida de unicornio?”.

Mari Escalante visitó así a su nuevo novio

Claro, cuando se percató que Mari estaba grabando con su celular, tapó la cámara con su mano, como para que nadie conociera que es él el que tiene a Escalante por las nubes.

Este fin de semana, la pareja anda de nuevo en la playa y están en un hotel en Flamingo, Guanacaste, desde donde están compartiendo historias, eso sí cada uno por su lado.

Recordemos que Mari Escalante tuvo una relación bastante fugaz con el periodista Carlos Serrano, de Grupo Repretel.

A los nuevos enamorados, muchas felicidades y que el amor les dure por muchísimo tiempo.