Mary Escalante nos contó qué pasó con el hombre que la drogó en un bar

La periodista Mary Escalante fue drogada por un hombre, el fin de semana mientras disfrutaba con un grupo de amigos dentro de un bar en el barrio Escalante, en San José.

Según nos había contado la expanelista de Conexión Fútbol, la droga se la introdujeron en una bebida que le aceptó a un desconocido para no parecer descortés o que pensara que era una juega de viva.

Pero, ¿qué pasó con el hombre que la drogó?, ¿presentó alguna denuncia contra el sospechoso? Estas y otras interrogantes nos respondió la expresentadora de Repretel.

Para empezar nos contó que ya se siente mejor de salud, pues según le había explicado el doctor que la atendió en el hospital la madrugada del domingo anterior, la droga que le introdujeron, llamada Rohypnol, tardaría más de doce horas en desaparecer de su cuerpo.

“El domingo sí estuve muy decaída anímicamente, me sentí mareada como hasta el mediodía. El lunes también estaba anímicamente un poquito bajoneada, pero ya me siento bien, con toda la actitud, gracias a Dios ya estoy en todas”, dijo este jueves.

Mary mencionó que ella no recuerda muy bien qué fue lo que pasó, solo que sus amigos la encontraron desorientada, toda pálida y con ganas de vomitar en el baño del lugar, del cual prefirió omitir el nombre.

Lo que aún no ha podido superar es la ansiedad que le genera que le estén preguntando tanto sobre lo que le pasó, no porque le moleste, sino porque dice frustrarse al no recordar nada.

“Mucha gente me ha escrito para saber cómo estoy, para saber qué fue lo que pasó, en dónde fue que pasó, si se sabe algo y realmente saber cómo fue, lo que pasa es que no me acuerdo, entonces, más bien me genera como ansiedad que me pregunten tanto porque no me acuerdo, me frustra la verdad, y hablándolo quedamos en que lo mejor para mi salud emocional es no pensar mucho en eso”, dijo.

En el pasado

La comunicadora contó que ni su grupo de amigos recuerda bien cómo pasaron las cosas, ni la cara del sujeto, solo que de un momento a otro ella se apartó del grupo y fue cuando empezaron a buscarla y la hallaron en el baño muy mal.

Los propietarios del bar la contactaron para ofrecerle los videos de seguridad del lugar para que tratara de identificar al sospechoso o esclarecer qué fue lo que pasó, pero según nos dijo, no quiere presentar ninguna denuncia ni nada, pues solo quiere dejar en el pasado el rudo momento que vivió.

“Ellos me dijeron que fuera a ver los videos, pero como le digo, no quiero seguir ahondando en ese tema”, mencionó.

Este próximo domingo 27 de agosto ella estará de cumpleaños y es lo que la tiene motivada ahora, pues se va a ir para la playa a celebrar sus 32 vueltas al Sol. Además, está planeando para el siguiente fin de semana una fiesta con todos sus amigos.

Eso sí, recalcó que ya quedó curada de no volver a aceptar una bebida de un extraño y de estar más precavida a la hora de salir a los bares.