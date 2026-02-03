Farándula

María Becerra está en Costa Rica y presume un platillo muy tico con sus seguidores

La artista argentina se encuentra de vacaciones en el país junto a su familia y su pareja, el cantante J Rei, y aunque ha mantenido un perfil bajo, hizo una excepción con la comida típica.

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

La cantante argentina María Becerra se encuentra de vacaciones en Costa Rica y, aunque ha mantenido su estadía con total discreción, decidió compartir con sus casi 20 millones de seguidores uno de los platillos más emblemáticos del país: el gallo pinto.

Vacaciones discretas, pero con sabor local

LEA MÁS: Cantante María Becerra estuvo cerca de la muerte por un embarazo ectópico, ¿en qué consiste eso?

Becerra viaja acompañada de su familia y de su pareja, el también cantante J Rei, con quien ha recorrido el país de forma privada. Sin embargo, la artista hizo una pausa en el hermetismo para mostrar parte de su experiencia gastronómica, dejando claro que el gallo pinto se ganó un lugar especial durante su visita.

Soda Santa Marta / mercado de la Coca Cola
Foto John Durán (JOHN DURAN)

Tanto María Becerra como J Rei compartieron imágenes del tradicional desayuno costarricense en sus redes sociales, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron que la artista probara uno de los sabores más representativos del país.

Maria Becerra
La cantante se encuentra en Santa Teresa junto a su familia y su pareja J Rei. (Instagram/Instagram)

Santa Teresa, el destino elegido

La cantante también confirmó su ubicación al etiquetar “Santa Teresa, Costa Rica”, una de las zonas turísticas más visitadas del país. Además del gallo pinto, Becerra publicó imágenes de monos que observó durante su estadía, evidenciando su cercanía con la naturaleza local.

La revista Islands calificó a Santa Teresa como la playa más cool de Centroamérica por su ambiente relajado, surf y naturaleza.
La revista Islands calificó a Santa Teresa como la playa más cool de Centroamérica por su ambiente relajado, surf y naturaleza. (Canva/Canva)

A pesar de la fama internacional de la artista, su paso por Costa Rica se ha caracterizado por la baja exposición pública y poco contenido en redes sociales.

LEA MÁS: La sorpresa de Wálter Campos a su novia que desata muchas reacciones

La visita de la Nena de Argentina se suma a la lista de celebridades internacionales que eligen Tiquicia como destino de vacaciones, atraídas por sus paisajes, biodiversidad y gastronomía típica.

María Becerra compartió su experiencia probando gallopinto durante sus vacaciones.
María Becerra compartió su experiencia probando gallopinto durante sus vacaciones. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)
María Becerra se encuentra de vacaciones en Santa Teresa, Costa Rica.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
María BecerraCosta RicaGallopintoJ ReiCantanteNotas IALTNotas IALTH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.