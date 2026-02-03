María Becerra está en Costa Rica y presume un platillo muy tico con sus seguidores

La cantante argentina María Becerra se encuentra de vacaciones en Costa Rica y, aunque ha mantenido su estadía con total discreción, decidió compartir con sus casi 20 millones de seguidores uno de los platillos más emblemáticos del país: el gallo pinto.

Vacaciones discretas, pero con sabor local

Becerra viaja acompañada de su familia y de su pareja, el también cantante J Rei, con quien ha recorrido el país de forma privada. Sin embargo, la artista hizo una pausa en el hermetismo para mostrar parte de su experiencia gastronómica, dejando claro que el gallo pinto se ganó un lugar especial durante su visita.

Foto John Durán (JOHN DURAN)

Tanto María Becerra como J Rei compartieron imágenes del tradicional desayuno costarricense en sus redes sociales, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores, quienes celebraron que la artista probara uno de los sabores más representativos del país.

La cantante se encuentra en Santa Teresa junto a su familia y su pareja J Rei. (Instagram/Instagram)

Santa Teresa, el destino elegido

La cantante también confirmó su ubicación al etiquetar “Santa Teresa, Costa Rica”, una de las zonas turísticas más visitadas del país. Además del gallo pinto, Becerra publicó imágenes de monos que observó durante su estadía, evidenciando su cercanía con la naturaleza local.

La revista Islands calificó a Santa Teresa como la playa más cool de Centroamérica por su ambiente relajado, surf y naturaleza. (Canva/Canva)

A pesar de la fama internacional de la artista, su paso por Costa Rica se ha caracterizado por la baja exposición pública y poco contenido en redes sociales.

La visita de la Nena de Argentina se suma a la lista de celebridades internacionales que eligen Tiquicia como destino de vacaciones, atraídas por sus paisajes, biodiversidad y gastronomía típica.

María Becerra compartió su experiencia probando gallopinto durante sus vacaciones. (Captura de pantalla /Captura de pantalla)

Nota realizada con ayuda de IA