La sorpresa de Wálter Campos a su novia que desata muchas reacciones

El periodista Wálter Campos provocó muchas reacciones en redes sociales luego de sorprender a su novia, Ruth Madrigal, con un mensaje cargado de amor y profundidad en un día muy especial para ella.

Madrigal celebró su cumpleaños este 2 de febrero, y el presentador de Teletica no dejó pasar la fecha por alto y decidió abrir su corazón y confesar, públicamente, lo afortunado que se siente de compartir la vida con ella, luego de tres años de relación.

Wálter Campos y su novia Ruth Madrigal llevan tres años juntos. Fotografía: Instagram Wálter Campos. (Instagram/Instagram)

“Algo hice bien”: el mensaje que enamoró a todos

El comunicador, figura del programa 7 Estrellas, compartió en su cuenta de Instagram un texto que muchos calificaron como poético, sincero y profundamente romántico.

“¡Qué privilegio celebrar tu vida! Sos una deliciosa colección de contradicciones y variaciones sutiles del talento que significa saber vivir. Soy afortunado, algo hice bien. Por muchos años más de compartir lo que hace que todo esto valga la pena”, escribió Campos.

Seguidores aplauden el romanticismo de Wálter

La publicación se llenó de comentarios positivos, en los que muchos destacaron el respeto, la admiración y el amor que el periodista demuestra hacia su pareja.

“¡Qué hermosas palabras! Se siente que realmente la ama, valora y respeta. Muchas felicidades. Dios sea siempre el centro de su relación. ¡Que viva el amor!”, escribió una seguidora.

Wálter Campos se mostró muy enamorado de su novia Ruth Madrigal. Fotografía: Instagram Wálter Campos. (Instagram/Instagram)

Otros mensajes que se repitieron entre las reacciones fueron: “¡qué lindos!”, “¡qué hermosas palabras!”, “tienes un gran hombre”.

Fotos que hablan por sí solas

Junto al mensaje, Campos compartió tres fotografías en las que aparece junto con Ruth Madrigal, imágenes que evidencian la complicidad, alegría y el buen momento que viven como pareja.

Wálter Campos compartió este mensaje de felicitación a su novia y generó muchas reacciones. Fotografía: Captura Instagram Wálter Campos. (Instagram/Instagram)

