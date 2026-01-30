Wálter Campos asolea lo mejor de Costa Rica en su emotivo llamado a votar

Las figuras públicas del país están teniendo un papel muy relevante en la actual campaña electoral, especialmente en los últimos días, con llamados a votar que buscan sacudir conciencias y mover a los indecisos.

Uno de los que se sumó a esta tendencia fue Wálter Campos, quien este jueves utilizó sus redes sociales con un mensaje cargado de sentimiento y orgullo patrio, para pedirle a la gente que salga a las urnas.

Wálter Campos es una de las caras más conocidas de Teletica. Fotografía: Instagram Wálter Campos. (Instagram/Instagram)

Un mensaje desde el ambiente del Debate Final

El presentador de Teletica aprovechó el fiestón que se vive en las afueras de la televisora por el Debate Final de este jueves, para lanzar su emotiva petición.

Desde Sabana Oeste, Campos compartió un video en el que se observa una comparsa animando el ambiente, con música, baile y banderas de los partidos que estarán representados en el debate del 7, en un contexto completamente festivo y democrático.

“Maes… tenemos esto en lugar de balas”, expresó Wálter al acompañar las imágenes del ambiente que se vive previo al último gran debate presidencial.

“Por favor, no nos abandonemos”

El mensaje del conductor de 7 Estrellas no quedó solo en esa reflexión. Con un tono directo y que pega en el corazón, cerró su llamado apelando a la responsabilidad colectiva de los costarricenses.

“Por favor, no nos abandonemos. A votar el domingo”, afirmó Campos, generando múltiples reacciones entre sus seguidores.

Wálter Campos invita a votar con mensaje que "golpea" el corazón

Costa Rica decide este 1.° de febrero

Costa Rica irá a las urnas este 1.° de febrero para elegir al presidente de la República para el período 2026-2030. En la contienda electoral participan 20 candidatos, en una de las campañas más intensas y comentadas de los últimos años.

El mensaje de Wálter Campos se suma al de otros famositicos que, desde distintas plataformas, han hecho un llamado a defender la democracia, participar activamente y no quedarse al margen de una decisión clave para el futuro del país.

Wálter Campos "golpeó" el corazón de los ticos con este mensaje motivando a ir a votar. Fotografía: Instagram Wálter Campos. (Instagram/Instagram)

