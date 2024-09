María Fernanda León explica el porqué de su ausencia en De boca en boca

María Fernanda León llegó oficialmente a De boca en boca en junio pasado.

María Fernanda León explicó este viernes el motivo que la alejó de las cámaras de De boca en boca en los últimos dos días.

El miércoles fue la última vez que la presentadora apareció en el programa farandulero de canal 7 y estos jueves y viernes su lugar lo tomó Natalia Rodríguez.

LEA MÁS: Montserrat del Castillo y sus compañeros de De boca en boca tienen un pleito con Teletica

Tras la duda que surgió en el público sobre el porqué la leoncita no ha aparecido en el espacio, este viernes ella misma dio la razón.

En un video que compartió en Instagram, la también cantante dijo que está incapacitada por una situación de salud, de la cual espera recuperarse pronto.

“Estoy megaincapacitada porque estoy con una infección en la garganta”, dijo Marifer mientras se subía al carro después de ir a Teletica este viernes a hacer unas fotos.

“Teníamos unas fotos porque no había fotos actuales de todo el equipo y yo dije: ‘Incapacitada, que no me vea la doctora, voy a tormarme esas fotos’. Me emperifollé, me maquillé y ya voy para la casa a quitarme el maquillaje, lavarme la cara, ponerme pijama y voy de nuevo a recuperación”, narró.

Fer contó que la contrataron para cantar en un evento este viernes y que por eso descansaría toda la tarde para sentirse mejor en la noche. El sábado también tiene una actividad que, según contó, es de unas seis horas, por lo que tiene que aprovechar para recobrar energías y cumplir con todos los compromisos que tiene más allá de la tele.

LEA MÁS: María Fernanda León brinca de felicidad porque alguien muy especial regresó a su casa

“¡Que no se diga que aquí no se ganan los frijoles con ganas! Cuídense mucho para que no les pase esto. Nos vemos”, continuó la simpática presentadora de Teletica.

León llegó a canal 7 en junio del 2023 y en sus primeros meses en el canal fue “comodín” de programas como De boca en boca o ¡Qué buena tarde!, los cuales presentaba esporádicamente cuando alguno del elenco se ausentaba.

¿Por qué María Fernanda León no ha estado en De boca en boca?

Luego, a la guapa le llegó la gran oportunidad de ocupar un puesto estelar en Nace una estrella y en junio de este año fue seleccionada oficialmente como presentadora del programa de chismes faranduleros de Teletica, tras la salida de Natalia Monge, quien pasó a Buen día.

León presenta De boca en boca al lado de Montserrat del Castillo, Bismarck Méndez y Mauricio Hoffmann.

LEA MÁS: Otra hija del cantante Erick León sale del clóset: “Ha sido hermoso, pero a la vez, doloroso”