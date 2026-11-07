María González sufrió nuevo episodio de salud y envió sentido mensaje

María González (Instagram/Instagram)

María González contó que todavía enfrenta algunas secuelas luego del tratamiento médico que recibió contra el cáncer, enfermedad que dio a conocer a inicios del 2024.

La exfigura de RG Elementos compartió una fotografía desde su cama y explicó a sus seguidores que vivió un nuevo episodio que la hizo pasar un mal rato.

“La realidad es que la radio me dejó una que otra secuela y hoy tuve otro episodio. No me he sentido nada bien, pero ofrezco esto a Dios con mucho amor y sé que mañana será un mejor día”, escribió González en sus historias de Instagram.

La comunicadora no precisó qué síntoma presentó ni dio más detalles médicos sobre lo ocurrido. Sin embargo, aprovechó el mensaje para solidarizarse con las personas que también atraviesan situaciones de salud.

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“Pienso mucho en todas las personas que están pasando situaciones de salud. Pido por ustedes y les abrazo a distancia”, añadió.

María ha mantenido informados a sus seguidores sobre su proceso médico desde que recibió el diagnóstico de cáncer. En abril anterior, por ejemplo, contó que se sometió a una resonancia magnética como parte de sus controles y aseguró que vivía esos momentos con tranquilidad y fe.