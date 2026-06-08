María González, tras su lucha contra el cáncer, conmueve al celebrar sus 34 años: “Soy un milagro de Dios”

Para muchas personas, cumplir años es motivo de celebración. Para María González, este cumpleaños tiene un significado mucho más profundo.

La presentadora y modelo, quien fue diagnosticada con cáncer a mediados del 2023 y lo hizo público el 8 de enero del 2024, compartió un mensaje lleno de emoción, gratitud y fe al celebrar sus 34 años de vida.

María González cumplió 34 años el sábado y este lunes publicó en su canal Facetas un mensaje que conmovió a muchos. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

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La también creadora de contenido publicó una reflexión que tocó el corazón de sus seguidores, especialmente porque llega después de uno de los periodos más difíciles que le ha tocado enfrentar.

“El 6 de junio cumplí 34 años. Y al mirar hacia atrás, repasando todo lo que ha sucedido en los últimos años, puedo decir con certeza: soy un milagro de Dios”, escribió este lunes por medio de su canal de Instagram Facetas.

Una reflexión cargada de fe

Desde que compartió públicamente su diagnóstico, María ha utilizado sus redes sociales para mostrar con transparencia los retos, aprendizajes y momentos de esperanza que ha vivido durante este proceso.

Ahora, al iniciar una nueva vuelta al Sol, aseguró que encuentra sentido a todo lo vivido gracias a su fe.

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“Si sigo aquí es porque Dios todavía tiene un propósito para mí. Y mi oración es que me ilumine, me guíe y me dé la sabiduría para reconocerlo con claridad y cumplir Su voluntad cada día”, afirmó.

La comunicadora también aprovechó para agradecer a las miles de personas que la han acompañado durante estos años con mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño.

María González acompañó el mensaje de esta hermosa fotografía. Instagram. (Instagram/Instagram)

Un agradecimiento a quienes la acompañaron

María recordó que en los momentos más complicados encontró fuerza en el respaldo de su familia, amigos y seguidores.

“He sido profundamente bendecida, mucho más de lo que podría expresar con palabras. Y también quiero aprovechar este momento para agradecerles a ustedes. A esta comunidad que me ha acompañado con tanto cariño, sus mensajes, sus oraciones, sus palabras de aliento y su amor incondicional”, mencionó.

La modelo reconoció que ese apoyo fue fundamental cuando atravesó días especialmente difíciles.

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“En los momentos más difíciles me hicieron sentir acompañada, sostenida y querida. Nunca olvidaré eso. Gracias por caminar conmigo, por celebrar mis alegrías y por ayudarme a encontrar luz incluso en los días más oscuros”.

“Qué regalo tan grande estar aquí”

Después de todo lo vivido, María asegura que inicia esta nueva etapa con una mirada distinta hacia la vida y con una profunda gratitud por el presente.

“Empiezo este nuevo año de vida con el corazón lleno, con esperanza, con fe y con la certeza de que lo mejor siempre está en las manos de Dios”.

Y cerró su mensaje con una frase que resume el significado especial que tiene este cumpleaños para ella: “34 años. Qué regalo tan grande estar aquí”.

María González está limpia de cáncer tras el tratamiento, pero sigue con los controles médicos. Fotografía: Instagram María González. (redes/Instagram)

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