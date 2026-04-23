Controles médicos por cáncer golpean a María González previo a su regreso a la televisión

La presentadora María González abrió su corazón con un mensaje que refleja la realidad que enfrenta tras superar el cáncer.

A pocos días de su regreso a la pantalla, María contó que los recientes estudios médicos a los que se sometió tras la enfermedad reactivaron sentimientos difíciles.

María González debe seguir haciéndose controles médicos por cáncer, a pesar de que su cuerpo está limpio de la enfermedad desde hace varios meses. (redes/Instagram)

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El pasado 14 de abril, la comunicadora se realizó nuevos exámenes para confirmar que su cuerpo sigue libre de la enfermedad que le fue diagnosticada en 2023.

“Les cuento que volver a los controles después de un cáncer no es fácil. A veces es como regresar, por un momento, a todo lo vivido… y la ansiedad aparece”, expresó en su canal de Instagram “Facetas”.

Fe y actitud positiva en medio del proceso

A pesar del impacto emocional, González dejó claro que enfrenta esta etapa con fortaleza y esperanza.

“Pero también es una oportunidad para recordar todo lo que ya hemos avanzado y superado. Hoy elijo vivir con fe, con una actitud positiva… y confiando en que Dios sostiene todo eso que yo no puedo controlar. Porque hay batallas que se enfrentan con fuerza, pero también con fe”, agregó.

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La presentadora también aprovechó para enviar un mensaje solidario a quienes atraviesan situaciones similares.

María González vuelve a la televisión este domingo con Conexión, de Repretel.

“Si están pasando por algo similar les abrazo muy muy fuerte. Dios tiene el control”, manifestó.

Lista para regresar a la televisión

Estas palabras llegan a tan solo días de su regreso a la pantalla como parte del elenco de Conexión fútbol, de Repretel.

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El programa se estrenará este domingo 26 de abril a las 7:30 de la noche por canal 6, marcando una nueva etapa tanto profesional como personal para María.