María González pide oraciones por lo que debe de enfrentar en su lucha contra el cáncer

La presentadora María González atraviesa un momento importante en su lucha contra el cáncer y decidió apoyarse en sus seguidores con una emotiva petición.

La nueva figura de Repretel anunció este viernes que en las próximas semanas deberá someterse a controles médicos, por lo que pidió oraciones.

María González fue diagnosticada con cáncer a mediados del 2023. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

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Un mensaje desde el corazón

A través de sus redes sociales, María González agradeció el respaldo que ha recibido durante su lucha.

“Quiero aprovechar para agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en cada momento de mi proceso de salud. En las próximas semanas tengo controles y les pido oraciones”, publicó González.

Una lucha que ha compartido con su público

La presentadora hizo público su diagnóstico de cáncer a inicios del 2024, aunque la noticia la había recibido meses antes.

Tras someterse a tratamiento, los resultados han sido positivos, pues los controles han indicado que está libre de la enfermedad.

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Pese a las buenas noticias, María González debe continuar con chequeos periódicos, los cuales son fundamentales para monitorear su estado de salud.

María González comunicó el proceso que se avecina en este mensaje de Instagram. (Instagram/Instagram)

Estos son precisamente los exámenes a los que se enfrentará en las próximas semanas.

Un espacio para compartir su proceso

Además, la comunicadora invitó a sus seguidores a acompañarla en su canal de Instagram Facetas, donde comparte reflexiones y actualizaciones sobre su proceso.

“Este es un canal que he utilizado para abrirles mi corazón y contarles de esta lucha. También aprovecharé para escribirles por aquí reflexiones y pensamientos. Los quiero mucho”, finalizó.

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