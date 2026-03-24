María González celebró un momento soñado tras dos años de lucha contra el cáncer

La risueña presentadora María González vivió un momento soñado este fin de semana luego de dos años marcados por una intensa lucha contra el cáncer.
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Una celebración muy esperada
La también exparticipante de Dancing with the Stars reunió a sus seres más queridos en una actividad cargada de significado, en la que celebró la vida, el amor y la salud.
“El domingo decidí celebrar con mi familia la vida, el amor y la salud. Después de dos años de lucha contra el cáncer. Dios se lució con una tarde espectacular”, compartió en su cuenta de Instagram.
La actividad, que tuvo como lema “florecer en el proceso”, fue un reflejo del camino que ha recorrido en los últimos años.
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Una tarde llena de detalles
Las imágenes que publicó evidencian la felicidad de María y el cariño con el que preparó cada detalle para sus invitados.
La celebración incluyó queque, algodón de azúcar, buena comida y hasta música en vivo, en una tarde que quedará grabada como uno de los momentos más especiales de su vida.
“Gracias de todo corazón por apoyarme en este sueño”, agregó la comunicadora, quien recibió decenas de mensajes de apoyo y admiración.
Un camino duro, pero victorioso
González hizo público su diagnóstico el 8 de enero del 2024, aunque la noticia la había recibido meses antes.
Hace apenas unas semanas, el 17 de febrero, anunció el final de su tratamiento con un mensaje profundamente emotivo:
“Hoy es el día de la graduación más importante de mi vida… Después de 5 quimioterapias, 23 radioterapias, 4 procedimientos quirúrgicos y 36 inmunoterapias, hoy llego al final de este capítulo”.
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Regreso a la televisión
La celebración llega en un momento muy especial para María, quien también se prepara para volver a la pantalla chica.
La presentadora será parte de la nueva temporada de Conexión fútbol, marcando así un nuevo inicio tanto en su vida personal como profesional.