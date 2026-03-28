María González revivió su etapa en RG Elementos y llenó de nostalgia a muchos

María González lleva más de 25 años de ser presentadora. (Instagram/Instagram)

La presentadora María González se puso nostálgica y decidió compartir con sus seguidores un lindo recuerdo de su infancia, cuando apenas era una niña y ya empezaba a ganarse el cariño del público en el programa RG Elementos.

A través de sus redes sociales, González publicó un video de aquellos años noventa que, de inmediato, despertó la memoria de muchos televidentes.

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“Me dio nostalgia este video. ¿Quiénes por aquí se acuerdan de esa época?”, escribió junto al clip, en el que sale entrevistando a jugadores de Boca Juniors en Argentina.

María González recordó que hacía en los años 90

La comunicadora también aprovechó para describirse cómo era en ese entonces, dejando claro que su pasión por la televisión viene desde muy pequeña.

“Era una niña muy feliz, extrovertida, apasionada de la comunicación y hablaba en 3x”, comentó entre risas.

La publicación generó múltiples reacciones de seguidores que recordaron con cariño esa etapa, cuando apenas comenzaba frente a las cámaras, sin imaginar que años después se convertiría en una figura reconocida de la televisión nacional.

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Este viernes se confirmó que González formará parte de la nueva temporada de Conexión Fútbol, que se inicia el 26 de abril, por lo que más de 25 años después, aún sigue amando las cámaras.