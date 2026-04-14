María González enfrentó un nuevo examen médico con fe… y buena música

María González vivió este martes un momento muy personal, pero también lleno de calma, tras someterse a un examen médico de rutina.

María González, presentadora de Conexión fútbol, sigue luchando por estar cada vez más sana. (redes/Instagram)

La presentadora, quien el próximo 26 de abril regresará a la pantalla de Repretel como parte del nuevo espacio Conexión fútbol, contó en sus redes sociales que le correspondía realizarse una resonancia.

Según explicó, dicho examen de control suele durar “una hora y media” mientras la preparan y hacen el estudio que necesitan para evaluar su condición de salud.

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Pero lejos de vivir el proceso con nervios, María contó que tiene una forma muy especial de relajarse durante el procedimiento.

“Siempre me ponen música y hoy pedí Bacilos, porque si Dios quiere voy al concierto de ellos este sábado”, compartió con entusiasmo.

Buena elección

Según relató, la elección fue todo un acierto, ya que la ayudó a pasar el rato mucho más tranquila.

“Hoy se me hizo rápido porque la música me ayudó un montón y hasta me quedé dormida en una parte”, confesó.

María González se gradúo de su carrera más dura. (redes/Instagram)

Además, destacó el buen trato que recibió por parte del personal médico, el cual asegura siempre la trata con “demasiado amor”, lo que hace que salga con “mucha paz porque todo siempre está en manos de Dios”, expresó.

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Con este mensaje, la presentadora no solo mostró un momento íntimo de su vida, sino también su fe y actitud positiva, justo en una etapa en la que se prepara para volver con todo a la televisión nacional.