María González fue sorprendida por fotógrafa que habló de su transformación tras sufrir cáncer

La presentadora María González fue sorprendida recientemente por una fotógrafa que decidió retratarla en una etapa muy distinta de su vida y terminó hablando del profundo cambio que experimentó tras enfrentar el cáncer.

La encargada de las imágenes fue Alexia Uriarte, quien compartió en redes sociales una emotiva reflexión luego de fotografiar a la exfigura del programa infantil de Teletica, RG Elementos.

María González posó recientemente para las cámaras de la fotógrafa Alexa Uriarte. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

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“Su luz cambió después de atravesar la oscuridad”

María González dio a conocer el 8 de enero del 2024 que enfrentaba cáncer, meses después de recibir el duro diagnóstico.

Ahora, más de dos años después, la fotógrafa aseguró que encontró una versión distinta de María frente a su lente.

“Hay personas que su luz cambia después de atravesar la oscuridad. Y cuando María entró a mi estudio, sentí exactamente eso. Siempre ha sido una mujer que ilumina cualquier lugar al que llega. Desde muy pequeña, rodeada de sueños, éxitos y una carrera increíble… pero esta vez había algo diferente en ella. Su sonrisa seguía siendo la misma, y al mismo tiempo no lo era”, escribió Alexia Uriarte.

María González posó recientemente para las cámaras de la fotógrafa Alexa Uriarte. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

“Su sonrisa transmite fuerza y resiliencia”

Uriarte destacó que, tras todo lo vivido, la sonrisa de María adquirió un significado mucho más profundo.

“Su sonrisa tiene otro peso y transmite fuerza, resiliencia y fe”, afirmó.

Además, resaltó que la experiencia difícil que atravesó la presentadora terminó convirtiéndose en parte esencial de quien es hoy.

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“Su vida es testimonio de que incluso después de los momentos más difíciles, se puede volver a florecer… quizás más fuerte, más segura y más consciente de la vida que antes”, expresó.

María González posó recientemente para las cámaras de la fotógrafa Alexa Uriarte. Fotografía: Instagram María González. (Instagram/Instagram)

La nueva etapa de María González conmovió a la fotógrafa

Alexia Uriarte también confesó lo especial que fue retratar a María en esta etapa de transformación personal.

“Fotografiarla de nuevo fue mucho más que hacer retratos bonitos. Fue encontrarme frente a una mujer que abraza la vida intensamente, que se sostiene con valentía, que reconoce su belleza, pero sobre todo su fortaleza”, comentó.

Finalmente, aseguró que el proceso que vivió la exparticipante de Dancing with the Stars le dejó un brillo diferente.

“Más profundo. Más real. Y qué privilegio haber podido verlo a través de mi lente”, concluyó.

La fotógrafa Alexa Uriarte sorprendió a María González con este mensaje. Fotografía: Captura Instagram Alexa Uriarte. (Instagram/Instagram)

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