María José Castillo habló de todo lo duro que ha vivido para lograr uno de sus más grandes sueños

La cantante Maria José Castillo está muy motivada por la etapa que culminó./Alonso Tenorio (Aionso Tenorio)

La cantante costarricense María José Castillo abrió su corazón para contar todos los sacrificios que ha hecho para culminar su especialidad en odontopediatría, en Colombia.

“Bueno y culminé mi especialidad. Solo las personas realmente cercanas saben lo difícil que fue, todas las trasnochadas, lloradas, depresiones, ataques de ansiedad, inseguridades”, escribió en su perfil de Instagram.

La talentosa cantante le confesó a sus seguidores que se sentía muy bien, ya que lo que más cuesta es lo que más se disfruta.

Castillo sabe que todas las dificultades que se le presentaron algún momento en el camino fueron para hacerla más fuerte como persona.

“No me imaginaba el montón de cosas de las que era capaz de hacer y me siento muy orgullosa”, agregó.

La querida voz de Latin American Idol fue sincera y dijo que miles de veces quiso dejar todo tirado.

“Había días que no me quería ni levantar de la cama y solo pensaba en devolverme a mi país y estar con mi familia. Pero agradezco a Dios y las personas que tenía cerca apoyándome y no dejándome vencer. Hoy me siento orgullosa de la mujer en la que me he transformado en todo este proceso y lo que aprendí, no solo para mi vida profesional, sino como humano”, agregó.

La guapa y talentosa cantante agradeció a Dios por las oportunidades y por darle las fuerzas para culminar su etapa de estudio.

María José Castillo contó que estaba muy orgullosa. Captura

“Gracias a todas esas personas que aportaron a lo largo de estos años para ser la persona que soy hoy. De todas las experiencias con cada una de las personas con las que compartí, hayan sido positivas o negativas dejaron huella en mi vida”, escribió.

Muchas felicidades a Majo y que continúe cosechando muchos éxitos.