Ya después me puse a hacer mis cosas y luego entré con Djenane Villanueva al mediodía y no me había dado cuenta, fue después que me avisaron que algunas personas pensaban que yo estaba en la playa en un horario que estaba incumpliendo la restricción sanitaria del Ministerio (de Salud) y por eso puse en Twitter que da tristeza porque para uno es normal conectarse a esas aplicaciones, pero hay otras que no tienen la facilidad y entonces se nota la enorme brecha digital que existe y que tenemos que ir acortando, pero también es bueno que la gente esté preocupada.