María Teresa Rodríguez “asolea” todo lo que sabe hacer tras su salida de Teletica

La conducción de televisión es solo una de las facetas con las que María Teresa Rodríguez se puede ganar la vida.

Tras salir del aire el pasado 25 de setiembre por los cambios que hizo Teletica, Tere asoleó sus otras habilidades más allá de la pantalla.

María Teresa Rodríguez fue despedida de Teletica el pasado 25 de setiembre. (Cortesía/Cortesía)

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“Detrás de cada faceta hay una historia, una pasión y muchos sueños por cumplir”, afirmó la guapa exreina de belleza antes de enumerar todo lo que sabe hacer.

Los talentos de Tere más allá de la TV

Tere mencionó proyectos relacionados con la animación de eventos, los bienes raíces y los negocios de belleza.

“La comunicación, el emprendimiento, los negocios, la belleza y los escenarios son parte de mi camino. Hoy quiero compartirles un poquito más de lo que hago y de los espacios en los que puedo acompañarlos”, afirmó la guapa.

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Tere destacó por desempeñarse como presentadora de televisión y maestra de ceremonias, en el mercado del Real Estate, en la dirección de certámenes internacionales de belleza (dirige el Mrs. Universe Costa Rica), la mentoría a mujeres emprendedoras y como vocera y representante de marcas.

“También estoy disponible para conducir eventos corporativos, graduaciones y eventos especiales. Creo en las oportunidades, en reinventarnos y en seguir construyendo nuevos caminos sin perder nuestra esencia. ¡Será un gusto conectar y trabajar juntos!”, escribió María Teresa en Instagram.

María Teresa Rodríguez compartió en sus redes una publicación "promocionando" todo lo que sabe hacer tras quedar fuera de canal 7 hace más de un mes. (Instagram/Instagram)

Rodríguez invitó a la gente interesada en alguno de sus servicios a escribirle directamente un mensaje privado.

Su salida de la TV

María Teresa fue cesada de Teletica el pasado 25 de setiembre, como parte de una reestructuración que realiza la televisora en sus operaciones.

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La exfigura de canal 7 era presentadora del programa 7 Estrellas, espacio que salió del aire como parte de los ajustes que hizo la empresa, que esa vez dejó por fuera a cerca de 20 colaboradores.