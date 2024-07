María Teresa Rodríguez celebra un gran momento de su vida: “Teresita, mi amor, lo logramos”

María Teresa Rodríguez es una de las presentadoras de televisión más bellas del país. (Instagram)

María Teresa Rodríguez vive este sábado 13 de julio uno de los días más importantes de su vida y, en medio del especial momento, se palmeó la espalda a sí misma y se confesó muy orgullosa por la mujer que es.

La exmiss Costa Rica está cumpliendo 38 años este sábado y antes de contar sobre lo realizada y plena con que inicia esta nueva vuelta al Sol, reveló cuál ha sido la clave para sentirse así a esa edad.

LEA MÁS: Esto hizo María Teresa Rodríguez tras enfrentar un duro momento de su vida

En Instagram, la presentadora de los programas Calle 7: Informativo y 7 Estrellas –ambos de canal 7– publicó un mensaje cumpleañero donde habló de la niña que un día fue y en lo que se convirtió.

“¡Qué orgullosa me siento de la mujer que soy hoy en día! El camino no ha sido nada fácil, pero soy tan cabeza dura que no me rindo por las cosas que, verdaderamente, valen la pena. Gracias a Dios soy así, porque esa ha sido la clave para lograr todo lo que me he propuesto en la vida”, mencionó Tere.

“Hoy veo atrás a esa niña que tenía tantas metas y sueños, y le puedo decir: ‘Teresita, mi amor, lo logramos’. Aunque falta todavía tanto por aprender, vivir y lograr, que apenas estoy comenzando”, continuó.

María Teresa Rodríguez en el Miss Universo 2008. Cortesía

Rodríguez agradeció a Dios porque llega a los 38 años en paz con ella misma, sabiendo lo que vale y la clase de mujer que es, según destacó.

LEA MÁS: María Teresa Rodríguez recibió una de las llamadas más tristes de su vida

“Suena raro decirlo uno mismo, pero estoy tan orgullosa de mí. Palmadita en mi espalda”, terminó.

Desde La Teja le deseamos a Tere toda la felicidad y la dicha del mundo.