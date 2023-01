María Teresa Rodríguez estará lejos de las pantallas por varios días

María Teresa Rodríguez volverá al trabajo hasta la segunda semana de febrero. Instagram.

La presentadora de Calle 7 Informativo, María Teresa Rodríguez, estará lejos de las pantallas de Teletica durante unas semanas.

La exmiss Costa Rica y directora del concurso Mrs. Universe viajará este viernes para acompañar a la ganadora del certamen de belleza de este año, Iby Perera, quien representará al país en Bulgaria.

“Nos vamos las tres mañana (viernes). Yo hago el programa y me voy para el aeropuerto, llego primero que ellas y allá las voy a esperar. Por dicha mi jefe me comprendió superbién, tenía los días disponibles de vacaciones y, gracias a Dios, se dio. Para mí es importante ir, porque llevábamos varios años de no asistir”, dijo.

María Teresa Rodríguez: “Lo veo y no lo creo... Es un sueño hecho realidad”

Según supimos, en lugar de Tere quedaría la periodista de De boca en boca, Minerva Rojas, quien le hará los días mientras la presentadora está fuera del país. Rodríguez regresará la segunda semana de febrero.

Conozca a Iby Pereira, la nueva Mrs. Universe Costa Rica

Tere afirmó que está muy ilusionada y ansiosa, pues sabe que la reina que escogieron es una mujer más que completa. Además de Tere e Iby, viajará la codirectora del concurso, Johanna García, quien fue ganadora del certamen en el 2016.

“Es una reina espectacular, muy responsable, tiene su trabajo, su bebé y ha logrado acomodar todo para estar lista. Tuvo la preparación en pasarela de Ivonne Cerdas (exmiss Costa Rica). Estamos muy contentos con la elección y seguras de que le va a ir bien, de que va a dar la pelea allá, de eso sí no tengo duda”, comentó la presentadora.

El concurso se iniciará a partir del 30 de enero; tendrán un foro que es muy importante y en el cual tendrán que verse bellas y saber cómo expresarse. La gran final será el próximo domingo 5 de febrero.