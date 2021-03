“Cuando vi el set me entraron unas maripositas en la panza y dije: ‘¡Qué lindo!’, porque era ese susto rico, lindo, y la verdad que me sentí superbién (con la prueba). Me la pasé cruzando los dedos todos estos días porque cuando llegué al canal dije: ‘Se lo pido al universo, se lo pido a Diosito, este va a ser el trabajo para mí’”, contó.