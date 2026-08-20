Farándula

María Teresa Rodríguez mostró el despiste que tuvo y que la hizo sentirse “rara” todo el día

La presentadora María Teresa Rodríguez reconoció que suele ser bien despistada y ya lo confirmamos

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Por Silvia Núñez
María Teresa Rodríguez
María Teresa Rodríguez, presentadora de 7 Estrellas, se sintió bastante incómoda por un pequeño despiste que tuvo ayer. (Instagram/Instagram)

A María Teresa Rodríguez no le quedó más que reírse de sí misma después de descubrir la razón por la que el miércoles se sentía tan incómoda al caminar.

La presentadora de Calle 7 Informativo y 7 Estrellas reconoció que es bastante despistada y contó en sus redes sociales que pasó buena parte del día sintiendo que algo no estaba bien con su forma de caminar, pero no entendía el porqué.

Resulta que el detalle estaba literalmente en sus pies.

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La guapa presentadora salió de su casa con dos zapatos negros diferentes y no se dio cuenta. Aunque ambos eran del mismo color y podían pasar desapercibidos a simple vista, tenían una diferencia importante: uno tenía el tacón más alto que el otro.

“Yo sé que a veces yo soy una mujer muy despistada, muy, y ayer yo decía: ‘Qué raro siento que estoy caminando, cómo, no sé...’. Ok, ya me di cuenta qué fue lo que pasó”, contó entre risas.

María Teresa Rodríguez anduvo con dos zapatos distintos y ni cuenta se dio.
María Teresa Rodríguez anduvo con dos zapatos distintos y ni cuenta se dio. (redes/Instagram)

Tere incluso mostró los zapatos para comprobar su despiste y explicó que uno era “un poco más grande” que el otro.

La presentadora se tomó el asunto con mucho humor y, en lugar de esconder la metida de pata, decidió compartirla con sus seguidores.

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Así que ya sabe: si algún día siente que está caminando raro, antes de culpar a sus pies o a sus zapatos, mejor revíselos bien.

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Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

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