Nadia Aldana celebra su regreso a la televisión: “siempre es lindo volver”

Nadia Aldana celebró su regreso a la televisión con una participación especial en uno de los programas más antiguos de la pantalla costarricense.

La guapa modelo y exbailarina de A todo dar estuvo como invitada este jueves en el programa 7 Estrellas, donde se reencontró con Nancy Dobles, con quien trabajó en el recordado programa de concursos.

Nadia Aldana quedó fascinada con la oportunidad que le dieron de regresar a la tele, al menos por un día. (Instagram/Instagram)

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Tras su aparición en las cámaras de canal 7, este viernes Nadia agradeció la oportunidad y habló de lo feliz que la hace regresar a un estudio televisivo.

“Siempre es lindo volver a un set de televisión”

“Siempre es lindo volver a un set de televisión, reencontrarme con las cámaras y, sobre todo, compartir con personas tan especiales.

“Gracias a 7 Estrellas por la invitación a ser parte de este programa del Día de la Madre, me recibieron con mucho cariño y realmente lo disfruté”, afirmó la colocha.

Nadia Aldana se reencontró con Nancy Dobles, quien fue su compañera de trabajo en A todo dar. (Instagram/Instagram)

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La aparición de Nadia en la tele dejó fascinada a su hermana Nicole, quien destacó el ángel que tiene Nadia ante las cámaras.

“Sister te veías hermosa. Y es que hace falta verte en TV. Definitivamente tenés algo especial frente a las cámaras”, comentó Nicole en una publicación que hizo Nadia en Instagram con fotos de su reaparición en tele.

Nadia Aldana, Victoria Fuentes, Nancy Dobles y María Jesús Prada fueron invitadas al programa especial de 7 Estrellas por el Día de la Madre. (Instagram/Instagram)

Nadia y Nancy fueron invitadas especiales del programa junto a María Jesús Prada y Victoria Fuentes.